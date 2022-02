Bensheim. Mehrere Tausend Euro Schaden blieben an einem silbernen Skoda zurück, der in der Rhönstraße abgestellt war. Das Auto wurde zwischen Freitag (11.), 23 Uhr, und Samstag (12.), 9 Uhr, an der Fahrerseite angefahren. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bensheim, Telefon 06251/8468-0, zu melden. pol

