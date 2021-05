Zeuge verfolgte Zigarettendiebe

Bensheim. Nachdem zwei Männer im Alter von 23 und 31 Jahren mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen haben, wurden sie von einem Zeugen so lange verfolgt, bis die Festnahme durch die Polizei erfolgte. Wegen des Diebstahls laufen jetzt die Ermittlungen gegen das Duo aus Darmstadt und Griesheim.

Die Männer werden beschuldigt, sich am Dienstag gegen 18 Uhr scheinbar unbemerkt an der Zigarettenauslage eines Discount-Marktes in der Wormser Straße bedient zu haben. Nachdem sie den Kassenbereich durchlaufen hatten, wurden sie von dem Zeugen verfolgt, der zeitgleich die Verbindung zur Polizei hielt, um alle Beobachtungen zu den Dieben durchgeben zu können.

Kurze Zeit später nahmen Polizeibeamte die Verdächtigen in einem anderen Lebensmittelmarkt am Berliner Ring fest. Dass sie die Tat bestreiten, wird ihnen nicht viel nutzen. Der Diebstahl wurde auch von einer Videokamera aufgenommen, schreibt die Polizei. pol