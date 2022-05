Zeltlager der Bensheimer KjG in den Sommerferien

Bensheim. Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) der Gemeinde Sankt Laurentius in Bensheim lädt in diesem Jahr wieder alle Kinder zwischen sieben und 14 Jahren vom 25. August bis 1. September ins Zeltlager in Waldleiningen ein.

Unter dem Motto „In sieben Tagen um die Welt“ können die Kinder für eine Woche mit Staffettenläufen, Nachtwanderungen oder einem Besuch im Schwimmbad Spaß haben.

Die Anmeldung für das Zeltlager ist über die Homepage der KJG Sankt Laurentius (kjg-laurentius.de) möglich. Es sind nur noch wenige freie Plätze vorhanden. Die Kosten betragen 130 Euro. red

