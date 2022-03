Zeller Feuerwehr sammelt Altpapier

Zell. Am Samstag (2.) sammelt die Feuerwehr in Zell Altpapier wieder als Straßensammlung, das heißt: Sie fährt durch die Straßen und sammeln das Papier ein. Dieses muss gebündelt oder in nicht zu große Kartonage verpackt, bis 10 Uhr, an der Straße bereitstehen.

Die Feuerwehr bittet nur Papier (Zeitungen, Prospekte, Bücher, zerkleinerte Kartonage) bereitzustellen. Große und sperrige Kartonage kann nicht mitgenommen werden.

Die Feuerwehr bedankt sich in einer Pressemitteilung bei allen Zeller Bürgern für das Sammeln und Bereitlegen von Altpapier sowie das Anliefern an den Container in der Zeit, in der man wegen Corona nicht sammeln konnte. red

