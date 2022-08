Zeller feiern ab heute Kerb

Zell. Live-Musik, Spaß und Tradition – so umschreiben die Organisatoren die Zeller Kerb, die ab heute (12.) im Meerbachtal gefeiert wird. Bis Montag wird im Festzelt auf dem Manlay-Platz vor dem Feuerwehrgeräte- und dem Dorfgemeinschaftshaus ein buntes Programm geboten.

Am Freitagabend steht eine Party für die Jugend mit DJ 4 Finger Joe auf dem Programm, Beginn ist um 21 Uhr im Festzelt. Am Samstag sorgen ab 19.30 Uhr die Bands Breakfast at Caroline’s und Witchcraft für gute Stimmung.

Am Sonntag um 10.30 Uhr wird ein Gottesdienst gefeiert. Der Festzug startet dann um 14 Uhr, gefolgt von der Kerweredd. Am Abend spielen um 19 Uhr im Festzelt die Pink Panthers. Der Montag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Um 14 Uhr steht dann mit der Bachregatta im Meerbach der Höhepunkt der Zeller Kerb auf dem Programm. Mit Sam’s Living Room (19 Uhr) geht die Kerb am Montagabend ins Finale.

Die Zeller Ortsdurchfahrt ist bis Dienstagnachmittag gesperrt. Die Umleitung ins Oberdorf und nach Gronau erfolgt über die Straße Auf der Mauer. red