Zell. Als im September 2015 die Stadtteildokumentation Zell das Familienbuch Zell der Öffentlichkeit vorstellte, hatten Peter Hofmann und sein Team vom Arbeitskreis Zeller Dorfgeschichte eine zweijährige intensive Recherchearbeit erfolgreich beendet. Anhand der in Kirchenbüchern und Standesamtsregistern gesammelten Daten haben sie mehrere tausend Zeller aufgelistet, die zwischen 1551 und 1939 hier geboren wurden, geheiratet haben oder gestorben sind.

Innerhalb kürzester Zeit war das Familienbuch ausverkauft, doch das Interesse an dieser knapp 400-jährigen Gesamtschau auf Familienzusammenhänge ist nach wie vor vorhanden. Für die Autoren Ulrich Krischnick und Peter Hofmann war das Anlass genug, erneut tätig zu werden. Die umfangreichen Daten wurden nochmals durchforstet, überarbeitet, aktualisiert und sind jetzt auch online zugänglich.

Schon bei der Erstellung des Familienbuchs Gronau, an dem die beiden Autoren ebenfalls gearbeitet haben und das 2017 erschienen ist, war man auf Informationen gestoßen, mit denen sich so manche noch vorhandene Lücke im Familienbuch Zell schließen ließ. Denn allein durch die gemeinsame Kirchengemeinde gibt es enge Verbindungen zwischen Zell und Gronau.

So konnten bis Anfang Februar 841 Personeneinträge im Ortsfamilienbuch Zell aktualisiert werden. Insgesamt enthält das Familienbuch 6934 Personen, die sich auf 1872 Familien verteilen. Eine der aktuellen Änderungen ist beispielsweise Margareta Steinbacher, eine Tante des Autors Peter Hofmann. Sie ist am 24. Januar 2021 im Alter von 96 Jahren in Bensheim verstorben.

Die Online-Version des Familienbuchs ist eine komfortable Möglichkeit, per Mausklick einen Familiennamen auszuwählen und dank der Verknüpfungen auch zu den jeweiligen Familienangehörigen zu kommen.

Elisabetha Abel ist beispielsweise der alphabetisch erste aufgeführte Name. Geboren wurde sie um 1797, gestorben ist sie im November 1859 in Zell. Interessant ist ihre Vita, denn sie hat offenbar bereits mit 15 Jahren den Schuhmachermeister und Waldschütz Johann Nicolaus Grohrock geheiratet. Der Ehe entstammten insgesamt neun Kinder, zwei Mädchen und sieben Jungs.

Deutlich weniger Daten gibt es über Anna Elisabetha Zopf, der letzte Namenseintrag im Familienbuch. Sie wurde um 1740 geboren und heiratete im November 1774 den damals 48-jährigen Johann Henrich Messerschmitt, für den es die zweite Ehe war.

Anders als in seiner ersten Ehe mit Anna Maria Stephan, aus der sechs Kinder hervorgingen, blieb seine zweite Ehe mit Anna Elisabetha Zopf offenbar kinderlos.

Den Anmerkungen zufolge ist sie im September 1785 wohl eine zweite Ehe mit Johann Conrad Pfeiffer aus Gronau eingegangen. Wäre auch das Familienbuch Gronau online einzusehen, hätte man möglicherweise weitere Informationen erhalten.

Aus Datenschutzgründen gibt es Vorgaben für die Aufnahme von Personendaten ins Familienbuch. So muss die Geburt 120 Jahre zurückliegen, die Eheschließung 80 Jahre und das Sterbedatum 30 Jahre. Bei Personen, die in der jüngeren Vergangenheit verstorben sind, müssen Angehörige die Zustimmung geben. Auch über eine Todesanzeige ist Öffentlichkeit hergestellt.

Die Online-Version des Familienbuchs Zell ist im Internet unter „wiki-degeneralogy.net“ zu finden. Hier kommt man über den Auswahlbereich OFBs zu den Ortsfamilienbüchern, die den jeweiligen Bundesländern zugeordnet sind. Unter Hessen ist Zell das vorletzte Familienbuch, gefolgt von Zwingenberg. js