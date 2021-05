„Zeit für Miteinander“: Aktionstage starten am 28. Mai

Bensheim. Unter dem Motto „Zeit für Miteinander“ laden Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland ein, ihre Angebote im Rahmen der bundesweiten Aktionstage kennenzulernen.

Am 28. Mai 2021, dem Tag der Nachbarn, fällt der Startschuss für die diesjährigen Aktionstage der Mehrgenerationenhäuser. Während des zweiwöchigen Aktionszeitraums zeigen die Häuser in digitalen und hybriden Formaten sowie Vor-Ort-Aktionen unter freiem Himmel, wie das nachbarschaftliche und gesellschaftliche Miteinander auch und gerade in Coronazeiten gelingen kann. Auch das Bundesnetzwerk Mehrgenerationenhäuser ist Partner der Aktionstage.

„Einstieg ins Smartphone“

Das Mehrgenerationenhaus Bensheim beteiligt sich ebenfalls an den Aktionstagen: Am Eingang ist im Aktionszeitraum eine kostenlose Broschüre „Einstieg ins Smartphone“ der Caritas erhältlich. Darin werden die Grundlagen, das Einrichten eines neuen Smartphones, das Thema Sicherheit und vieles mehr erklärt. Zusätzlich steht dort wieder passend zum Thema Nachhaltigkeit die Caritas-Box zum Befüllen bereit. Darin werden alle gängigen Original-Druckerpatronen aus Laser- und Tintenstrahldruckern, Laserkopierern und -faxgeräten und gebrauchsfähige Handys gesammelt. Durch die Wiederaufbereitung profitieren soziale Projekte.

Im Aktionskalender auf der Homepage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus kann man nachlesen, welche Aktionen in der Nähe oder online stattfinden: www.mehrgenerationenhaeuser.de/aktionstage2021. red

