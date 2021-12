„Zauberhut“ erhält 7500 Euro

Bensheim. Der Verein „Bensheim hilft“ unterstützt seit einigen Monaten das Familienzentrum „Zauberhut“ in Eschweiler, das von der Hochwasser-Katastrophe im Sommer stark getroffen wurde.

Durch persönlichen freundschaftlichen Kontakt zwischen einer der Mütter aus Eschweiler und einem Vorstandsmitglied wurde „Bensheim hilft“ auf die missliche Lage dieses Hauses aufmerksam. Das Hochwasser Mitte Juli hat das Gebäude regelrecht „absaufen“ lassen.

Die Kinder wurden auf umliegende Kitas verteilt. Kürzlich konnten auf dem Gelände des Familienzentrums mehrere Container aufgestellt werden, damit die Kinder wieder an ihren bisherigen Standort zurückkehren können. Allerdings fehlt bis heute die entsprechende Genehmigung der Stadt zur Nutzung. Die Aufräumarbeiten im Gebäude sind zwar abgeschlossen, aber bis wann das durchnässte Mauerwerk ausgetrocknet sein wird, steht noch nicht fest. „Unser Spendenaufruf an die Bensheimer Bürgerinnen und Bürger blieb nicht ungehört. Insgesamt haben wir eine Summe von circa 6500 Euro verbuchen können, wofür wir ganz herzlichen Dank sagen“, so Monika Buhse, die Vorsitzende des Vereins „Bensheim hilft“. Durch den Kauf von Marmeladen in der Tourist-Info in Bensheim kam eine Summe von 500 Euro hinzu. Weitere 500 Euro legte „Bensheim hilft“ vom eigenen Konto drauf.

Der Träger und das Land werden sich zwar um das Gebäude kümmern, aber vieles andere, was bisher wie selbstverständlich vorhanden war, muss neu angeschafft werden. Zum Beispiel war kurz vor der Katastrophe erst eine neue kleine Bibliothek aus Spendenmitteln eingerichtet worden.

Nach der vollständigen Wiederherstellung der Räumlichkeiten soll das Geld dafür genutzt werden, dass ein Ersatz für diese Bibliothek angeschafft wird.

Um sich persönlich ein Bild von der Lage vor Ort zu verschaffen, fuhren Monika Buhse und Henriette Volk (Zweite Vorsitzende) kürzlich nach Eschweiler. Hier trafen sie sich mit der Leiterin der Kita Zauberhut, Birgit Robens-Prick vor den Containern zur symbolischen Scheckübergabe.

Hier gab Robens-Prick einen kurzen Einblick in die momentane Situation, die durch die zeitaufwändige Bürokratie leider nicht zufriedenstellend sei. „Wir wünschen uns sehr, dass wir mit den Kindern noch vor den Feiertagen in die Container einziehen können“, so ihr Fazit. Aber die Entscheidung hierzu liege nicht in ihrer Hand. Sie bedankte sich für die finanzielle Unterstützung zum einen beim Verein „Bensheim hilft“, sowie auch bei allen Spenderinnen und Spendern.

In diesem Zusammenhang möchte „Bensheim hilft“ auch nochmals auf das Weihnachtsangebot in der Tourist-Info aufmerksam machen. Plätzchen, Marmeladen und Blutwurz-Likör, alles hausgemacht, stehen hier zum Kauf bereit. red

Info: Spendenkonto „Bensheim hilft“: Sparkasse Bensheim – IBAN: DE55 5095 0068 0003 3333 33