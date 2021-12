Zauberhafte Märchennacht in Bensheimer Gymnasium

Bensheim. Einmal im Jahr, wenn es draußen dunkel und kalt wird, öffnet das Alte Kurfürstliche Gymnasium seine Pforten für allerlei seltsame Gestalten: Zauberer und Hexen, Prinzessinnen und Frösche, Teufel und Engel, Feen und Zwerge.

Figuren aus den Grimmschen Märchen wandeln und wuseln durch die Flure des altehrwürdigen Gebäudes, das in zauberhaften Farben angestrahlt ist. Kerzen und Fackeln auf dem Hof, flackernde Lichter in den Räumen schaffen eine besondere Atmosphäre.

Auch wenn die Märchennacht am AKG dieses Jahr nur für ein begrenztes Publikum zugänglich war – für die Sextaner war es eine ganz besondere Möglichkeit, ihre Schule zu erleben: Ihre Lehrer genauso verwandelt zu sehen wie das Gebäude und sie selbst.

„Märchen erleben“ ist dabei das Motto dieser Nacht: In einem Parcours in der Turnhalle, wo man am Zopf von Rapunzel heraufklettern oder über das Bett der Prinzessin auf der Erbse balancieren konnte. In der Bibliothek, wo die Märchen in einer Lesung lebendig wurden oder in der Mensa beim Märchentheater.

Hier wurden die Schüler Zeuge, wie ein auf vegetarische Diät gesetzter Wolf am Ende doch seinen Hunger aufs Rotkäppchen nicht bezwingen konnte – und der Frosch die zickige Prinzessin dann lieber doch nicht heiraten wollte.

Weiterhin konnten die Schüler ihre Kenntnis der Märchen beim Märchenquiz zeigen und Scherenschnitte bekannter Märchen anfertigen. Wie im Märchen, in dem die Gegensätze versöhnt werden, arbeiteten für diesen Abend auch Fächer zusammen, die sonst wenig Berührung haben. Sport arbeitete Hand in Hand mit Deutsch, Theater und Kunst.

Das war nicht zuletzt das Verdienst der Organisatorin Iris Hochstein, aber auch des Engagements der Klassen- und Fachlehrer der Stufe 5. Natürlich war auch fürs leibliche Wohl gesorgt: Zwar gab es in diesem Jahr kein Knusperhäuschen, wohl aber Brezeln und Getränke. Als gegen halb acht eigentlich alles zu Ende sein sollte, wollte dennoch niemand gehen.

Abschließend heißt es von Seiten der Schule: „Auch wenn es im Alltag in der Pandemie manchmal untergeht: Das AKG ist ein Ort, an dem man zu Hause ist. Lehrer wie Schüler und manchmal auch Märchengestalten. Das war an diesem Tag zu erleben.“ red

