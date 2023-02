Zauberhafte Klangwelten in Bensheim

Bensheim. Schon seit 28 Jahren lebt Basem Darwisch in Bensheim. Mit seinen musikalischen Freunden tourt er um die ganze Welt, um Brücken zu schlagen zwischen Ost und West, Orient und Okzident, zwischen Jazz und Klassik, verknüpft mit südamerikanischen Rhythmen. Am Sonntag spielte er zum ersten Mal in Bensheim.

Anders als angekündigt, kam er mit einer größeren Besetzung: Basem Darwisch (Oud), Evelyn Huber (Harfe), Rageed William (Duduk und Nay), Wolfgang Wittemann (Saxophon), Max Klaas (Percussion) – ein hochkarätiges Ensemble, das in immer neuen Klangfarben unterschiedliche Stile und musikalische Traditionen zusammenführt. Ergänzt wurden die musikalischen Beiträge durch Lesungen aus den Psalmen. Jenry Mandey übernahm den Psalmengesang.

Wohltuende Harmonien

In der gut besuchten Michaelskirche fanden die Musiker ein begeistertes Publikum vor. Orientalische Klänge verbanden sich mit Elementen aus dem Jazz. Zauberhafte Melodien verwoben sich mit wohltuenden Harmonien. Westliches Instrumentarium mit Saxophon, Harfe und Percussion fügte sich aufs Beste mit östlichem – Oud, Duduk, Nay – zusammen.

Aus aktuellem Anlass wurde der Zweck des Benefizkonzerts geändert. Die Musiker verzichteten auf jedes Honorar. Der gesamte Erlös wurde für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zur Verfügung gestellt. red