Bensheim. In Bensheim gibt es seit 1993 einen Ausländerbeirat als beratendes kommunalpolitisches Gremium. In diesem Jahr fanden die Wahlen zum ersten Mal gemeinsam mit der Kommunalwahl und nicht an einem separaten Termin statt. Das hatte positive Auswirkungen auf die Beteiligung. Die lag zwar nur bei sehr überschaubaren 7,77 Prozent, was aber eine deutliche Steigerung darstellt. So gaben 2015 nur 3,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

In diesem Jahr bewarben sich 13 Kandidaten auf der Internationalen Liste um die neun Plätze. Die meisten Stimmen erhielt die bisherige Vorsitzende Yvonne Dankwerth (14,85 Prozent), gefolgt von Anna Bitsch und Fatemeh Schmidt. Beide sitzen bereits im Ausländerbeirat, ebenso wie die erneut gewählten Kurt Manich und David Scott. Neu dabei sind Nadine Hofmann, Michel Ranc, Asdullah Kahn und Zubair Khalil Khan.

Wahlberechtigt waren 4725 ausländische Bürger, die am Wahltag ihr 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Wochen in Bensheim leben und keinen deutschen Pass haben, aber EU-Bürger und im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Seit seiner Gründung hatte der Ausländerbeirat in Bensheim fünf Vorsitzende: Von 1993 bis 1997 Hasan Akdag, von 1997 bis 2001 Peter Leighton, von 2001 bis 2011 sowie von 2012 bis 2015 Kurt Manich. Fatemeh Schmidt stand von Januar 2011 bis Mai 2012 an der Spitze. Seit 2015 hat Yvonne Dankwerth das Amt inne. dr