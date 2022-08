Auerbach. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet am Samstag, 10. September, einen Workshop zum Thema „Mein Tag in der Natur“ mit Yoga und Achtsamkeit an. An diesem Tag verbinden Teilnehmer und Teilnehmerinnen Yoga und Achtsamkeitspraxis, um sich selbst intensiv zu spüren und um Kraft zu schöpfen.

In der Yoga-Einheit am Morgen werden eher kräftigende Übungen ausgeführt, während in der Praxis am Ende des Tages der Fokus auf sanften Übungen liegt. Darüber hinaus unterstützen Elemente aus der Achtsamkeitspraxis und Impulse aus dem Mental-Training während des ganzen Tages, um sich immer besser wahrzunehmen und ganz bei sich zu sein. Die Wegstrecke beträgt rund zehn Kilometer.

Kursteilnehmer sollten tragen feste Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung tragen, am besten „Zwiebeltechnik“. Mitzubringen sind ausreichend Getränke und Verpflegung sowie eine Sitzunterlage.

Der Workshop läuft am Samstag, 10. September, von 10 bis 17.30 Uhr, im Fürstenlager in Bensheim-Auerbach. red