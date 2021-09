Workshops zum Integrationskonzept

Bensheim. Bensheim hat sich auf den Weg gemacht, ein eigenes Integrations- und Vielfaltskonzept zu erstellen. Die Themen Akzeptanz und Toleranz spielen seit jeher eine große Rolle in Bensheim; mit der ersten Vielfalts- und Integrationskonferenz ist in diesem Sommer der Startschuss für eine Reihe von Workshops und Veranstaltungen zu diesem Thema gefallen, zu denen die Stadt im September und Oktober einlädt.

Das Ziel ist, mit möglichst vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen und Organisationen über die Ausrichtung von Integration und Vielfalt in den Dialog zu kommen. Das bereits bestehende Angebot soll transparent dargestellt, neue Bedarfe festgestellt und der weitere Weg für ein gemeinsames Vorgehen besprochen werden.

Konkrete Vorschläge

Die im Rahmen der Konferenz im Juli eingebrachten Beiträge sind ein wertvoller Baustein für das gemeinsame Integrations- und Vielfaltskonzept. Als nächster Schritt steht jetzt die Erarbeitung von konkreten Vorschlägen, Ideen und Maßnahmen an. Dies soll in vier verschiedenen Workshops geschehen. Auf Basis der darin besprochenen Inhalte können dann Kooperationen für die Umsetzung der Ideen und Maßnahmen gegründet werden.

Die Workshops orientieren sich an den Hauptthemen von Integration und Vielfalt und gliedern sich in die Schwerpunkte „Stadtgesellschaft“ (21. September), „Arbeit und Soziales“ (22. September), „Bildung und Sprache“ (5. Oktober) und „Vielfalt“ (6. Oktober) auf. Es besteht die Möglichkeit, an allen Terminen teilzunehmen oder einzelne Schwerpunktthemen zu wählen.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an integration@bensheim.de oder telefonisch unter 06251/14209 oder -185. Die Anmeldung zu den Workshops im Kolpinghaus kann auch über ein entsprechendes Formular vorgenommen werden, das auf der Website der Stadt Bensheim www.bensheim.de unter der Rubrik „Neues & Events“ im „Veranstaltungskalender“ bei den entsprechenden Terminen zum Download zur Verfügung steht, so die Pressestelle der Stadt.

Für Rückmeldungen und bei Fragen steht das Team Soziales und Integration im Bensheimer Rathaus unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Die Workshops finden jeweils von 18 bis 21 Uhr im großen Saal des Kolpinghauses Bensheim, Am Rinnentor 46, statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Teilnahme ist nur mit der verbindlichen Anmeldung, der Hinterlegung der Kontaktdaten und einem entsprechenden Impf- oder Genesungsnachweis oder mit einem aktuellen negativen Corona-Test möglich, heißt es in der städtischen Pressemitteilung abschließend. ps

