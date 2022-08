Workshop zum Thema Resilienz in Bensheim

Bensheim. Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt ein zum Workshop-Vortrag zum Thema „Resilienz – das innere Schutzschild für schwierige Zeiten“ am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr in der Hauptstraße 53 ( 2. OG). In der Ankündigung heißt es: „Gibt es ein Gen für innere Stärke oder kann ich dies erlernen und trainieren? Wieso schaffen es einige Menschen, selbst große Hindernisse, Tiefschläge oder Niederlagen zu überstehen, ohne dabei im Ring dauerhaft zu Boden zu gehen, während andere Menschen die Kraft zum Weitermachen verlieren?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Seminar zeigt auf, wie Krisen angenommen und vor allem überwunden und welche Hilfsmittel angewendet werden können, um diese im Alltag und Beruf wirkungsvoll einzusetzen. „Gerade in Zeiten der Mehrfachbelastung in Beruf und Familie wird es immer wichtiger, dass Frauen lernen, ihre Stärken und Ressourcen zu kennen und einzusetzen“, heißt es weiter.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Anhand von Übungen und Informationen kann in diesem Seminar entdeckt werden, wie Leistung erbracht werden kann, ohne sich von Rückschlägen entmutigen zu lassen. „Nur wer seine Stärke kennt, kann sie gezielt einsetzen!“ Durch den Abend führt Britta Ellger-Lehr, Gesundheits- und Mentalberaterin und Psychotherapeutin aus Bickenbach. Das Seminar ist eine gemeinsame Veranstaltung des Büros für Staatsbürgerliche Frauenarbeit Wiesbaden und dem Frauenbüro der Stadt Bensheim. Es wird ein Teilnahmebeitrag erhoben, Anmeldeschluss ist am 23. August. red