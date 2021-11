Workshop in Bensheim: Trauernde Kinder begleiten

Bensheim. Die letzten beiden Veranstaltungen der Akademie im Hospizverein Bergstraße in 2021 widmen sich der Kindheit: Am Samstag, 20. November, 10 bis 15 Uhr, findet der Workshop „Trauernde Kinder gut begleiten“ statt, der sich vorrangig an pädagogische Fachkräfte richtet.

Der Fokus liegt auf praktischer Fallarbeit. Eigene Beispiele können besprochen und individuelle Lösungswege entwickelt werden. Die Referentin Karolina Stolecka-Meinert ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sowie Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche im Hospizverein Bergstraße. Wenige Plätze sind noch frei, eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Das diesjährige Hospizgespräch am Donnerstag, 25. November, 19 bis 20.30 Uhr macht die ambulante Kinderhospizarbeit zum Thema. Die Referenten vom Kinder-Palliativ-Team Südhessen, Sabine Becker und Holger Fiedler, informieren über Kinderhospizarbeit und berichten von ihren Erfahrungen mit den betroffenen Kindern und deren Familien.

Besucher haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aufgrund der aktuellen Coronalage besteht außerdem die Möglichkeit, dem Vortrag digital beizuwohnen. Hierfür werden Anmeldungen erbeten.

Beide Veranstaltungen finden Am Wambolterhof 3, Bensheim, statt. Es gelten die üblichen Coronaschutzmaßnahmen; wer nicht geimpft oder getestet ist, erscheint mit tagesaktuellem Testergebnis. Interessierte können sich per E-Mail (akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de) oder telefonisch unter 06251/989450 anmelden sowie Details zur Teilnahme erfragen. red