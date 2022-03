Workshop in Bensheim: Hilfe für pflegende Angehörige

Bensheim. Das Sterben eines geliebten Menschen mitzuerleben, kann hilflos machen; schwer einzuordnen und fremd sind für uns die Veränderungen in den letzten Lebenstagen und -stunden. Angehörigen stellen sich viele Fragen: Wie mag es dem sterbenden Menschen ergehen, was erlebt, denkt, fühlt er? Und was können wir jetzt für ihn tun?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch, 6. April, 9.30 bis 12.45 Uhr veranstaltet die Hospiz-Akademie Bergstraße den Workshop „Sterbende umsorgen, Verstorbene versorgen“ für pflegende Angehörige und alle Interessierten. Die Koordinatorin und Referentin Doris Kellermann, seit vielen Jahren in der Sterbebegleitung aktiv, gibt praxisorientiert Hilfestellungen für das Umsorgen eines sterbenden Menschen, auch für die Zeit nach Eintritt des Todes. Teilnehmende sind eingeladen, ihre persönlichen Fragen und Sorgen zu besprechen.

Damit dieser Workshop in direkter Begegnung stattfinden kann, halten sich die Veranstalter an ein umsichtiges Hygienekonzept; die Zahl der Teilnehmenden wurde auf maximal zwölf begrenzt. Veranstaltungsort ist der Seminarraum des Hospiz-Vereins (Am Wambolterhof 3, Bensheim). Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Interessierte können sich per Mail (akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de) oder telefonisch (06251 989450) anmelden oder weitere Details zur Teilnahme erfragen. Das Bildungsprogramm finden Interessierte unter www.hospiz-bergstrasse.de/bildungsprogramm. red