Bensheim. Rauchsäule und Feuerschein waren weithin sichtbar: Ein Brand hat am Montag gegen 21 Uhr einen Wohnwagen in der Schwanheimer Straße am Ortsausgang Richtung Schwanheim zerstört. Der Wagen stand in einem Waldstück in der Nähe des Geländes des KSC Bensheim, teilte die Polizei mit.

Auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um die Unterkunft fing Feuer. Der 61

...