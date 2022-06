Das Familienzentrum Bensheim bietet eine Wohnraumvermittlung für Geflüchtete aus der Ukraine an. Bei der „Kontaktbörse Wohnraum“ haben ukrainische Familien die Möglichkeit, sich über freien Wohnraum in Bensheim und Umgebung zu informieren. Jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr helfen Ehrenamtliche im Café Storch in der Hauptstraße 89 bei der Suche nach Wohnraum und stellen Kontakte zu Gastfamilien

