  Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim. Ein Wohnhaus in der Frenaystraße ist am Freitag (05.03.), in der Zeit zwischen 15.30 und 22.00 Uhr in das Visier Krimineller geraten.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschaftten sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Schmuck, Uhren, Bekleidung und ein Laptop in die Hände. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.