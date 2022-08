Bensheim. Die Vorboten des Winzerfests sind schon bald in der Innenstadt zu sehen und so zieht der Wochenmarkt ab 15. August in die untere Fußgängerzone um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann beginnen auf dem Marktplatz die Aufbauarbeiten für das Winzerdorf. Das Winzerfest endet am 11. September, nach dem Abbau der Weinzelte kehren die Stände des Wochenmarkts wieder auf den Marktplatz zurück. ps