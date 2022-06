Wochenmarkt im Sommer

Bensheim. Der Bensheimer Wochenmarkt ist auch jetzt im Sommer immer von Montag bis Samstag auf dem Marktplatz präsent. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Frische-Sortiment der verschiedenen Händler besteht von Montag bis Mittwoch aus Obst, Gemüse und Blumen, ab Donnerstag bis Samstag kommen dann im Wechsel Fisch-Spezialitäten, orientalische Aufstriche, Pfälzer Dampfnudeln, Puten-, Rind- und Lamm-Variationen, ein Demeter-Stand, frische Kuchen und Torten, regionaler Honig und vieles mehr in den Verkauf.

Am Samstag gibt es im Rahmen des Marktfrühstücks ein zusätzlich erweitertes Angebot. Auf der Internetseite des Teams Stadtmarketings ist aufgeführt, welche Stände an welchem Tag aufgebaut sind, da in der Urlaubszeit temporär einzelne Stände nicht präsent sind: www.bensheimerleben.de ps