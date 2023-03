Woche junger Schauspieler in Bensheim: Kompanie – Denkt!

Bensheim. Die Bühne ist dunkel und leer. Nur ein schwarzes Parkett befindet sich darauf, von dem sich ein weißes Quadrat abhebt. Dann schneidet plötzlich ein donnernder Gleitschritt durch die Stille, nur durchbrochen von kreischenden Befehlen.

Vier Frauen in Uniformen marschieren im Quadrat, dann marschieren sie nicht mehr und dann marschieren sie weiter. So ließe sich das Stück „Aufmarschieren“, bei dem es sich um den dritten Teil der Bürgerkriegstrilogie des österreichischen Performance-Kollektivs „Das Planetenparty Prinzip“ handelt, wohl schnell zusammenfassen. Und obwohl eine solche Beschreibung wohl mehr als grob wäre, würde sie der düsteren Botschaft des Stücks näher kommen, als einem lieb ist.

Perfekt getimt schreiten die vier Schauspielerinnen, die es mit minimaler Verwendung von Text dennoch fertigbringen, durch ihr unglaublich detailreiches Schauspiel höchst individuelle Figuren zu porträtieren, die Seiten des Quadrats ab und geben dem Publikum bei der Woche junger Schauspieler in Bensheim einen Einblick in das militärische Leben, doch noch viel wichtiger: in das militärische Denken, beziehungsweise in das militärische Nicht-Denken.

Individualität wird unterdrückt. Nur heimlich kann man sich an der Nase kratzen, die freigeistige und heitere Musik von David Bowie und Cher wird von der Oberbefehlshaberin, gespielt von Nora Köhler, mit einem schrillen „Musik aus!“ niedergebrüllt.

Typische Militärphrasen wie „We walk“ „We guard“ und „We drill“ flackern über eine Leinwand. Nach und nach werden diese Phrasen jedoch dekonstruiert und scharf kritisiert. So unerbittlich die vier beim Marschieren auch aussehen, selbst die Oberbefehlshaberin kann in den kurzen Pausen ihr Keuchen nicht verbergen. Es kommt kein Gefühl von bewachender Sicherheit, sondern viel mehr von sicherer Überwachung auf. Jeder sondiert den anderen, Augenkontakt jedoch wird vermieden. Das „We“ ist eine Lüge.

Die befehlenden Schreie werden zunehmend langgezogener und unverständlicher. Sie driften ins Alberne ab. Als die vier mit klassischer Musik und Tanz Kultur beweisen wollen, geht das nicht über steife Bewegungen und tumbe Blicke hinaus. Der totale Stumpfsinn offenbart, an was es den vier Uniformierten fehlt, und das ist der Wille zu denken. Jeder Befehl wird gedankenlos ausgeführt. Nur bei: „Kompanie – frei!“ folgt eine verwirrte Pause. Freiheit ist längst zum Fremdwort degeneriert.

Jedoch kommt gegen Ende des Stücks Hoffnung auf. Gerade die Oberbefehlshaberin ist es, die innehält und unter dem Parkett eine Blume entdeckt. Während hinter ihr das Marschieren immer schneller und chaotischer wird, hält sie inne und betrachtet die Blume. Sie bricht das Quadrat auf. Wortwörtlich erblüht ein Schöngeist in ihr. Schnell aber verschleiert sie diesen wieder unter dem stechenden Blick ihrer Kameradinnen.

Das zerstörte Quadrat wird nun vollends abgebaut – und um eine Dimension erweitert. Die vier bauen einen Würfel. Das Militär lebt im wahrsten Sinne des Wortes in seiner eigenen Box. Von oben erstrahlt die Phrase „WE BUILT“. Fast fragt man sich, wie es sein kann, dass dieser tropfende Zynismus die Uniformen nicht zerätzt.

Doch erneut hält die Oberbefehlshaberin inne. Als einzige noch außerhalb des Würfels zieht sie ihr Barett, ihre Handschuhe und schließlich die Stiefel, die sie das Stück über vergeblich versucht hat zuzubinden, aus. Sie streift wortwörtlich die harte und zugeschnürte Ideologie des Militärs ab. Plötzlich ganz zart und verletzlich macht sie ihre ersten Schritte in Freiheit.

Doch derartig positiv lässt einen das Stück nicht davonkommen, ganz im Gegenteil. Kaum berühren ihre Füße den Boden, da ertönt aus dem Würfel eine alte, deutsche Ballade. In einer wunderschönen Melodie heißt es: „Du sollst mir nicht barfuß gehen. Vertrittst dir die Füße zart.“ Von Ehre und Treue schwärmt das Lied. Es zeigt auf, wie tief die militärische Doktrin in der deutschen Kultur verwurzelt ist. Das Stück endet düster. Die Oberbefehlshaberin bedeckt sich wieder und sperrt sich mit ihren Kameradinnen in den Würfel. Hohl erklingt noch ihr Gleitschritt aus dem Inneren.

„Aufmarschieren“ schießt waffenlos gegen eine mangelnde Transparenz des Militärs, längst veraltete gesellschaftliche Werte, die sich hinter der Maske einer sogenannten Kultur verstecken, und vor allem gegen einen um sich greifenden Willen zum dominiert werden. Es ist ein Aufruf zum freien Denken und ein Kampfschrei für den Frieden. Gnadenlos wird das Militär auf im Quadrat laufende Menschen heruntergebrochen. Die Botschaft ist klar und so relevant wie nie: Kompanie – Denkt!

Der Autor Ben N. Leenen ist Schüler des AKG und hat diesen Text im Rahmen des Schulprojekts „Theaterkritik“ verfasst.