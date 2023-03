Woche junger Schauspieler: Die Anziehungskraft des Kollektivs

Bensheim. Im Gleichschritt ziehen sie auf die Bühne. Vier junge Frauen in militärischen Uniformen marschieren synchron in einem Viereck. Fesselnd sind ihre präzisen Bewegungen, sie laufen und laufen – scheinbar ohne Ziel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das gesellschaftskritische kurze Theaterstück „Aufmarschieren“ des österreichischen Performancekollektivs „Planetenparty Prinzip“, der dritte Teil einer „Bürgerkriegstrilogie“, aufgeführt im Rahmen der Woche junger Schauspieler in Bensheim, lockt das Publikum in den Drill eines militärischen Tagesablaufs.

Gesprochen wird nicht, sondern im Carré (Bühnenbild: Bodenplatten markieren das Marschfeld) marschiert, gestampft und geschrien. Im Englischen gibt es die Redewendung „thinking out of the box“, was diese Soldatinnen definitiv nicht tun oder nicht tun dürfen. Aus dieser engstirnigen Ideologie darf niemand ausbrechen oder will es vielleicht nicht?

Genauso verführerisch wie die Freiheit ist wohl auch die Selbstaufgabe in einem Kollektiv. Untermalt wird dieses Marschieren durch Marschmusik. Andere Songs werden von einem lauten Befehl der Kompagniechefin niedergebrüllt. Die Anweisung „Kompagnie frei“ sorgt für Irritation, da die Soldatinnen Freiheit und Individualität in der Monotonie der Tage längst verlernt haben.

Hin und wieder regt sich ein kläglicher Rest davon, die Anführerin findet eine Blume und riecht staunend daran, eine Soldatin entblößt im Schutz der Nacht ihre Brust und enthüllt einen Vogel – Symbol der Freiheit oder doch des Nationalstolzes? Schlussendlich schließen die vier Soldatinnen sich freiwillig in eine Box ein, schotten sich also von der Außenwelt ab und erwecken somit die sprichwörtliche „Box“ zum Leben. Sie entscheiden sich also freiwillig für die Unterwerfung – gegen die Freiheit.

Mehr zum Thema Woche junger Schauspieler Woche junger Schauspieler in Bensheim: Kompanie – Denkt! Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Woche junger Schauspieler Woche junger Schauspieler: Die Psychologie des Marsches Mehr erfahren Bensheim Noch Karten für „Aufmarschieren“ in Bensheim Mehr erfahren

Die vier eindrucksvollen Schauspielerinnen (Victoria Fux, Nora Köhler, Miriam Schmid, Nora Winkler) führen die Zuschauer durch den einstündigen Theaterabend. Sie verkörpern und hinterfragen das menschliche Sehnen nach Gemeinschaft. Durch ihr Spiel blitzt immer wieder dezent das Individuum hinter dem starren Gesichtsausdruck hervor. So zeigen die Darstellerinnen zwar die betörende Anziehungskraft eines Kollektivs, lassen aber immer die Frage im Raum stehen, welchen Wert wir alle der Freiheit zumessen beziehungsweise zumessen sollten.

Der Autor dieses Textes Emanuel Fuchs ist Schüler am AKG Bensheim und nahm am Schulprojekt „Theaterkritik“ teil.