Woche der Vielfalt bei Dentsply Sirona

Bensheim. Anlässlich des Welttags der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung am 21. Mai hat Dentsply Sirona eine Woche voller Aktionen rund um die Themen Vielfalt und Inklusion gestartet. Für Dentsply Sirona mit seinen 15 000 Beschäftigten an Standorten auf der ganzen Welt gehört Vielfalt einfach dazu, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens mit Hauptsitz in Bensheim. Mit der diesjährigen „Diversity Week“ (Woche der Vielfalt) will das Unternehmen sein Engagement für Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion, D&I) auf allen Ebenen unterstreichen.

Verschiedene Aktivitäten rücken die unterschiedlichen Aspekte in den Fokus, die Mitarbeiter als Persönlichkeiten auszeichnen. So bekommen sie etwa die Möglichkeit, in einer Podcast-Serie über persönliche Erfahrungen und Lebenswege zu sprechen. Die ganze Belegschaft kann sich darüber hinaus an Diskussionen beteiligen und mit Kollegen sowie Mitgliedern des Führungsteams über Vielfalt und Inklusion austauschen. Ein virtuelles Kochbuch soll die Vielfalt der Belegschaft von Dentsply Sirona mit den Lieblingsrezepten der Mitarbeiter auf der ganzen Welt verdeutlichen.

D&I sei Teil der Unternehmensphilosophie von Dentsply Sirona und des Anspruchs, die Welt ein wenig besser zu machen und nachhaltig in ihr zu wirtschaften. Dan Key, Senior Vice President bei Dentsply Sirona: „Der Respekt, mit dem wir jeder einzelnen Person begegnen, ist ein Spiegelbild der Werte unseres Unternehmens. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Unternehmens und unsere größte Stärke. Ihr Engagement, ihre verschiedenen Hintergründe und Perspektiven ermöglichen es uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Zahnmedizin voranbringen. Dafür müssen wir sicherstellen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert und unterstützt fühlen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und das gelingt am besten, wenn sie am Arbeitsplatz wirklich sie selbst sein können.“

Dentsply Sirona sei stets auf der Suche nach Möglichkeiten, eine inklusive Kultur im Unternehmen und eine vielfältige Belegschaft zu fördern. „Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion ebnen den Weg für den zukünftigen Erfolg von Dentsply Sirona als globaler Innovator auf dem Dentalmarkt. Wir glauben, dass Vielfalt und Inklusion uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und wir alle davon profitieren, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in einem Team zusammenzubringen“, unterstreicht Lisa Yankie, Senior Vice President und Co-Vorsitzende des Diversity & Inclusion Council bei Dentsply Sirona.

Laut einer McKinsey-Studie steige die Wahrscheinlichkeit höherer Gewinne bei Unternehmen mit einem ethnisch und kulturell vielfältig besetzten Vorstand um 43 Prozent. „Bei Dentsply Sirona ist der Vorstand zur Hälfte mit Personen unterschiedlichen Geschlechts oder verschiedener ethnischer Abstammungen besetzt, und damit unterstreichen wir unser eigenes Engagement, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen“, so Yankie.

Um diese Idee mit Leben zu füllen, hat Dentsply Sirona einen weltweiten Diversity & Inclusion Council gegründet. Durch Schulungen, Karriere-Coaching, Networking, fortwährende Kommunikation und die Entwicklung von Talenten soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in der alle an ihrem Arbeitsplatz ihr Bestes geben können.

Der D&I Council besteht aus 14 Mitarbeitern unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Aufgaben im gesamten Unternehmen. Dieser Rat bewertet aktuelle Richtlinien und Prozesse, um die Auswirkungen der Prioritäten im Bereich Verschiedene Mitarbeitergruppen (Employee Resource Groups, ERGs) treiben die Dynamik im Bereich D&I weiter voran. Als globale Netzwerke sollen die ERGs allen Beschäftigten mit ähnlichen persönlichen Hintergründen und Interessen offen stehen und Gespräche zu den Themen Vielfalt und Inklusion fördern.

Melanie Jenkins, Senior Global Manager, bei Dentsply Sirona, erklärt: „Die ERGs sind ein Eckpfeiler unserer D&I-Strategie. Gruppen wie die Black Organization for Leadership & Development (BOLD) oder DS Women tragen dazu bei, die Vielfalt und die Förderung von unterrepräsentierten Gruppen zu stärken, indem sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer jeweiligen persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützen und weiter voranbringen.“

Aktuell engagieren sich fast 1000 Beschäftigte auf der ganzen Welt in diesen Gruppen – und es werden immer mehr. Weitere ERGs werden in den nächsten Monaten ins Leben gerufen. red