Den zwischen Auerbacher Schloss und Melibokus gelegenen Naturpark-Parkplatz „Not-Gottes-Kapelle“ kennen viele Spaziergänger und Wanderer, doch der namensgebende Ort liegt für die meisten abseits des Wegs. Mehr Radler als Wanderer kommen mitunter hier vorbei, und die zieht es in der Regel so stark bergauf oder bergab, dass an Anhalten nicht zu denken ist.

Auch den meisten Fußgängern scheint der Ort, nur wenige Meter abseits des Wanderwegs, zu uninteressant für einen Abstecher zu sein. Vielleicht erinnert der schlichte Kapellenbau aus dem Jahr 1960 zu sehr an einen Funktionsbau, als dass man hier Interessantes erwarten würde. Aber wer hier ein Päuschen einlegt und die großen Infotafeln studiert, lernt einen Ort kennen, der von einer durch die Jahrhunderte bewahrten menschlichen Sehnsucht nach Natur und Religiosität geprägt wurde.

Aus Sonderbacher Granit

„Überreste der Einsiedlerkapelle zu heiligen Not Gottes, freigelegt im Jahr 1891“, verkündet die schlichte Steinplatte, die in die Außenwand der neuen Kapelle eingelassen ist. © Eva Bambach

Die heutige Kapelle wurde um 1960 links unterhalb der Straße gebaut, die zu dem Pass zwischen dem Melibokus und dem Auerberg führt. Von der Straße aus ist sie kaum zu sehen. Die rechteckige Saalkirche besteht aus Sonderbacher Granit und ist betont schlicht.

Sie steht auf den Mauerresten des Chores einer alten Wallfahrtskapelle, die jahrhundertelang verschwunden war und erst seit 1891 wieder ergraben wurde – auf Initiative des Auerbacher Pfarrers Karl Eigenbrodt durch Heinrich Giess und Rudolf Adamy, die damals beide an vielen archäologischen Grabungen in der Region maßgeblich beteiligt waren.

Eine heilkräftige Quelle

Genau hundert Jahre später fanden 1991 nochmals Grabungen statt. Die aktuellen Erkenntnisse lassen vermuten, dass an dieser Stelle im Wald unweit einer heilkräftigen Quelle schon seit dem 11. Jahrhundert eine Holzkonstruktion einem – im Mittelalter hoch angesehenen – Einsiedler Unterkunft bot. Als mit dem Bau der heute als Auerbacher Schloss bekannten Festung im 13. Jahrhundert die Grafen von Katzenelnbogen die Herrschaft über den Auerberg übernahmen, erweiterten sie die kleine Einsiedelei durch eine große Wallfahrtskirche.

Bei der Kirche wohnte dann ein Kaplan als „amtierender Einsiedler“ in einem eigenen, über der ehemaligen Einsiedelei errichteten Pfostenbau mit zwei Räumen. Auf einem steilen Pfad konnte er zur Burg gelangen, um in der dortigen Kapelle die Messe zu lesen und, so besagt es eine im Staatsarchiv Darmstadt erhaltene Urkunde aus dem Juni 1427, kostenlose Mahlzeiten zu erhalten.

Von unten führten ein Versorgungsweg und ein Pilgerweg zur Kapelle hinauf. Im 14. Jahrhundert wurde die Anlage weiter ausgebaut, aber immer noch „Zu den Einsiedeln“ genannt – bis sie 1451/52 „Zur Not Gottes“ getauft wurde. Der Name spielte auf die Todesangst Christi am Ölberg an. Möglicherweise wurde zu diesem Zeitpunkt auch ein heute verlorenes Gnadenbild des betenden Heilands am Ölberg angeschafft, das es dort gegeben haben soll.

Es ist wohl kein Zufall, dass die Bezeichnung als „Not Gottes“ in einer Phase aufkam, als mit dem Ende des Byzantinischen Reichs der Zugang zu den christlichen Stätten in Jerusalem – wie dem Garten Getsemane – erschwert war. Plastische oder gemalte Ölberggruppen entstanden damals in ganz Mitteleuropa und wurden zu Zielen der Pilger. Auch die Wallfahrt zur Not Gottes errang große regionale Bedeutung – bis die Reformation der Wallfahrt auf Auerbacher Gebiet ein Ende machte und die Kirche zwischen 1528 und 1557 abgetragen wurde. Etwa 350 Jahre später wurde der Ort wieder belebt. Gleich nach den Grabungen von 1891 stiftete die Gräfin Marie von Erbach-Schönberg 1893 ein großes, in Oberammergau geschnitztes Kruzifix.

Neue Naturbegeisterung

Man feierte Waldgottesdienste und rief 1896 ein Not-Gottes-Fest aus, das alljährlich am Himmelfahrtstag zu feiern sei. Der hessische Großherzog Ernst Ludwig stiftete 1903 eine Glocke, die zwischen zwei Bäumen aufgehängt wurde. Die Glocke scheint verloren, doch steht das große Kruzifix aus Oberammergau noch heute zwischen den jetzt ergrabenen und teilweise rekonstruierten Mauerresten und vor der 1960 gebauten Kapelle – wenn auch der Eindruck von Waldeinsamkeit, der um 1900 prägend gewesen sein dürfte, nun verändert ist. Die schwärmerische Naturbegeisterung der Jahrhundertwende mag einen Teil der damaligen Wiederbelebung bedingt haben.

Bei Erbach im Odenwald gibt es übrigens ebenfalls eine lang vergessene „Not Gottes“, wo seit 1905 wieder Waldgottesdienste stattfinden. Auch dort gibt es ein Kruzifix aus Oberammergau – gestiftet jedoch nicht von Fürstin Marie zu Erbach-Schönberg, sondern von Gräfin Erika zu Erbach-Erbach.

Bei der Auerbacher „Not Gottes“ geht die kirchliche Tradition weiter. Vor gut zehn Jahren hat die Evangelische Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach an der Kapelle einen Urnenfriedhof eingerichtet, zwischen den Grundmauern des alten Kirchenschiffs. In der Kapelle können Begräbnisfeiern oder Hochzeiten stattfinden und noch immer wird jährlich an Christi Himmelfahrt ein ökumenischer Freiluftgottesdienst abgehalten.