Bensheim. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, waren die zwei jungen Frauen Anastasia Mykytiuk und Alina Bielun gerade zu Besuch in Bensheim. Alina arbeitet als Künstlerin und Anastasia als Fotografin in Kiew. Bei ihrem Besuch an der Bergstraße setzte Anastasia Mykytiuk das Friedensmal in Bensheim in Szene und will damit ein Zeichen setzen.

Anastasia erzählt: „Es war am Donnerstag um 5 Uhr morgens, als mich meine Mutter anrief. Wir haben Krieg, sagte sie. Meine Familie ist noch in der Ukraine. Mein Partner lebt in Kiew. Ein anderer Freund, der in der Nähe von Tschernobyl war, schickte mir am gleichen Tag Bilder, auf denen man Leichenteile von Menschen auf der Straße liegen sah. Ich habe Angst und mache mir große Sorgen. Wir brauchen den Frieden. Wir müssen den Krieg stoppen. Lasst uns nicht die Geschichte des Zweiten Weltkrieges wiederholen.“

Alina erzählt ihre Geschichte: „Auch ich erhielt am Donnerstag um 5 Uhr morgens einen Anruf. Die Mutter meines Freundes sagte: Putin bombardiert Kiew. Mein erster Gedanke war: Kann ich überhaupt wieder nach Hause fliegen?

Ich hatte eigentlich an diesem Tag meinen Flug zurück nach Kiew. Seit acht Jahren sind wir in einem kriegerischen Konflikt mit Russland. Deshalb war ich nicht vollständig überrascht.

Am schlimmsten war es für mich zu wissen, dass ich selbst in Sicherheit bin, aber meine Familie, meine Großmutter, Mutter und meine Schwester, meine Freunde, meine Kirchengemeinde und meine Arbeitskollegen nicht in Sicherheit sind. Mein Herz ist bei ihnen.“

„Wir müssen einander heilen und uns nicht gegenseitig verletzen“, betonen die beiden jungen Frauen unisono.

Anastasia fährt fort: „Jeder Mensch kann die Welt verändern, wenn er bei sich selbst anfängt. Bensheim hat ein Friedensmal. Ich bin von Beruf Fotografin und ich möchte diese Bilder aus Bensheim den Menschen als ein Aufruf zum Frieden zeigen und ich bitte sie für den Frieden zu beten.

Friedensgebet am 6. März

Das Denkmal steht für den Frieden in der Seele des Menschen. Nur von hier aus schaffen wir eine bessere Welt. Nur von hier aus lässt sich der Frieden in der Welt verwirklichen. Jeder Mensch kann so etwas für den Frieden tun, wenn er das versteht. Das ist so wichtig, auch wenn es uns nur als ein kleiner Schritt erscheint.“

Am Sonntag, 6. März, findet um 14 Uhr ein Friedensgebet am Jerusalem Friedensmal in Bensheim-Hochstädten statt. Friedensmal-Initiator Thomas Zieringer betont in diesem Zusammenhang: „Beim Frieden, von dem das Friedensmal spricht, kann es sich immer nur um einen Frieden für alle Menschen handeln. Es ist ein universelles Friedensdenkmal, es hat aber notwendigerweise seine Wurzeln in der eigenen deutschen Geschichte und ist verbunden mit realen Geschehnissen. Jerusalem im Namen des Denkmals ist der Hinweis auf christlich-jüdische Wurzeln unserer Kultur. Auch die Ukraine ist christlich.“ red