Winterwanderung nach Neunkirchen

Bensheim. Am Sonntag, 22. Januar, startet die Winterwanderung des Odenwalklubs Bensheim in Lindenfels. Der öffentliche Bus fährt die Gruppe an den Wanderparkplatz Sauwaad.

Ein kurzer Anstieg führt von dort hinauf zur Bismarckwarte. Mit schönen Ausblicken und auf kommodem Weg wird Winterkasten erreicht. Auf einem Verbindungsweg, mit freier Sicht in den Odenwald, wandert die Gruppe bis zu dem kleinen Weiler „Freiheit“. Dort geht es durch den Wald, vorbei an der Rodelbahn, hinauf nach Neunkirchen.

Gemeinsam mit dem Teilnehmern der „Kurztour“ ist die Mittagseinkehr um 11.30 Uhr in der Gaststätte „Hochgenuss im Odenwald“, Neunkirchen 11, vorgesehen. Danach gehen beide Gruppen gemeinsam hinab nach Gadernheim.

Treffpunkt: Busbahnhof Bensheim um 8 Uhr. Die Teilnehmer der Kurztour treffen sich um 10 Uhr am Busbahnhof und fahren nach Gadernheim (erste Haltestelle nach dem Ortsschild). Dort geht die Fahrt um 10.45 Uhr mit dem Taxi hoch nach Neunkirchen zur Mittagseinkehr. Fahrtkosten sind vier Euro und für die Kurztour zehn Euro.

Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06251/8696101. Alle Klubmitglieder, Angehörige und Freunde sind zur Teilnahme eingeladen. Gäste sind willkommen. Über zahlreiche Beteiligung freuen sich die Wanderführerinnen Erna Jarz und Brigitte Bach. red