Wintersammlung der Caritas in Bensheim

Bensheim. Noch bis 5. Dezember findet die Caritas-Wintersammlung in Bensheim statt. Gemeindemitglieder der katholischen Pfarreien erhalten dazu einen Brief mit der Bitte um eine Spende. Not? Bei uns? Armut? In unserer Gemeinde? Kann ich mir gar nicht vorstellen!

Solche Gedanken gehen manch einem durch den Kopf, wenn um eine Spende gebeten wird – nicht für große Katastrophen, sondern für hier – für den Nahbereich. Familien, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können.

Unterstützung in Notlagen

Ein Kind, das seinen Wunsch, im Fußballverein mitzuspielen, nicht erfüllen kann – weil der Mitgliedsbeitrag die Familie überfordert. Der Familienvater, der verschämt an der Pfarrhaustür um Hilfe bittet. Senioren, die sich einen genauen Tagesplan machen, um mit ihrer Rente durch den Monat zu kommen.

Um dieser Not zu begegnen, gibt es jährlich zwei Caritas-Sammlungen, die von den Kirchengemeinden organisiert werden. Die Ehrenamtlichen in den Caritas- und Sozialausschüssen danken allen, die helfen, die Caritasbriefe auszutragen. Und danken allen, die für Menschen in Not spenden. Mit ihrem Einsatz und ihrer Spende setzen Christen ein sichtbares Zeichen für mehr Nächstenliebe und Solidarität.

Kirche und die Einrichtungen der Caritas beraten und unterstützen hilfesuchende Menschen. Die Hälfte der Spenden bleibt in den Gemeinden zur Unterstützung bei Notlagen, die andere Hälfte wird für die Arbeit des Caritasverbands genutzt. red