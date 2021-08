Wilmshäuser Ortsvorsteher hofft auf fünf ruhigere Jahre

Wilmshausen. Mit etwas Glück habe man nun fünf ruhige Jahre vor sich, sagt Tobias Kindinger. In der Tat: Auf millionenschwere Großprojekte muss sich der Ortsvorsteher auf keinen Fall vorbereiten. Im kleinen Wilmshausen ticken die Uhren allgemein weniger laut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter-Anmeldung

Eines der prominentesten Lokalthemen in den vergangenen Jahren war der Neubau der Grillhütte. Allerdings auch ein Evergreen. Fast zehn Jahre lang hatte die Umgestaltung des Dorfplatzes für atmosphärische Störungen zwischen der Stadtverwaltung und einigen Ortsbeiräten gesorgt.

Die ehemals verhärteten Fronten sind mittlerweile etwas aufgeweicht, doch die Hütte ist noch immer nicht ganz fertig. Aber fast. Bis auf einige kleinere Restarbeiten steht die Konstruktion heute optisch wie baulich solide da. Allein das Leben drumherum fehlt. Eine Pandemie ist nun mal kein Partylöwe. Kindinger ist zuversichtlich, dass der Platz und die Hütte spätestens im nächsten Jahr richtig genutzt werden können.

Diskussionen um die Grillhütte

Als er im April 2016 als neuer Ortsvorsteher eingeführt wurde, sprang er in ziemlich unruhige heimische Gewässer: Nach etwa sechs Jahren Diskussionen war noch immer keine Lösung bezüglich der Grillhütte in Sichtweite. Noch immer war man sich nicht einig, ob eine Sanierung am alten oder ein Neubau auf der anderen Seite des Platzes die bessere Lösung sei. 2012 legte die Stadt das Projekt nach viel Hin und Her erst einmal auf Eis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fünf Jahre später entschieden sich Kindinger und Co. für einen Neustart mit voller Kraft voraus. Die Grillhütte sollte neu errichtet werden und bleiben, wo sie war – und der neue Ortsbeirat wollte zum Sparen so richtig in die Hände spucken. Eigenleistung war gefragt. Und die wurde auch abgerufen.

Punktgenau zum Ende seiner ersten Amtsperiode im Februar dieses Jahres konnte Tobias Kindinger in der letzten Sitzung des Ortsbeirats den erfolgreichen Abschluss des Projekts vermelden. „Wir haben gemeinsam gut gearbeitet, das waren fünf sehr konstruktive, aber auch intensive Jahre“, bilanziert er beim Treffen auf dem Dorfplatz.

Im Mai ging der gebürtige Wilmshäuser (Jahrgang 1984) in seine zweite Amtszeit. Mit über 25 Prozent der Stimmen holte er das beste Ergebnis. Im Oktober 2020 hatten Kindinger, der zuvor als Parteiloser über die CDU-Liste ins Gremium eingezogen war, und sein Vorgänger Heiko Moritz (SPD) gemeinsam die Wählergemeinschaft Wilmshausen (WGW) gegründet. Andere Bensheimer Ortsbeiräte hatten es vorgemacht. Aktuell gibt es nur noch in Mitte, West und Auerbach die klassische Parteienordnung. Die kleinen Gremien machen allesamt gemeinsame Sache.

Moritz übergab 2016 den Staffelstab an Kindinger – und kehrte nach einer Auszeit jetzt wieder ins Gremium zurück. Eine gemeinsame Liste war bereits 2016 geplant, aber über einzelne Absichtserklärungen nicht hinausgegangen. Rechtzeitig vor der Kommunalwahl im März hat es dann geklappt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Lästige „Parteiengeplänkel“ sollten der Vergangenheit angehören. Es müsse wieder mehr Zeit in politische Entscheidungsprozesse investiert werden, so Kindinger. Ein weiterer Grund sei die Tatsache, dass sich etliche Bürger gerne im Ortsbeirat einbringen möchten, aber dafür nicht über eine Parteiliste kandidieren wollen. Dass am Ende nur acht Bewerber für sieben Sitze kandidierten, kommentiert der alte und neue Ortsvorsteher als ausbaufähig. Man habe mit mehr Zuspruch gerechnet.

Das erhoffte Überwinden festgefahrener Strukturen habe indes funktioniert. Man diskutiere sachlich und lösungsorientiert. Doch das Interesse der Bürger an den Präsenztreffen könnte größer sein, sagt er. Etwas mehr Wertschätzung für die Arbeit der Ortsbeiräte würde Tobias Kindinger durchaus begrüßen, auch von Seiten der Stadtverwaltung.

Die Kommunikation mit so mancher Abteilung im Rathaus sei auch mal anstrengend. Auch das Feedback auf Anfragen aus dem Gremium sei in den vergangenen zwei Jahren langsamer geworden. „Sicherlich hat Corona einen Anteil daran“, so Kindinger diplomatisch. Doch wenn die Bürger den Ortsbeirat um Informationen bitten, dann habe man die eben nicht immer sofort parat. Dies widerspreche seiner Meinung nach dem Sinn des Ganzen.

„Ich bin hier groß geworden“

2011 hatte ihn Tilman Markowetz, damals ebenfalls auf der CDU-Liste, für eine Mitarbeit gewinnen können. „Ich bin hier groß geworden, da lässt man sich nicht lange bitten.“ Schon als Zehnjähriger geht Tobias Kindinger zur Freiwilligen Feuerwehr, 2021 wurde er zum Wehrführer als Nachfolger von Eckhard Karn gewählt. Er ist im Ort bestens vernetzt und wohnt nur wenige Meter vom Dorfplatz entfernt nahe der Lauter. Dort genießt er die Arbeit im Garten und die Ruhe im Grünen. „Ich höre nachts eher ein Reh als die B 47.“

Vor vier Jahren hat sich der ausgebildete Altenpfleger mit einem mobilen Pflegedienst in Bensheim selbstständig gemacht. Dort hatte er als 20-Jähriger seinen Zivildienst absolviert. Heute ist sein Team an der Bergstraße und im Odenwald unterwegs. In Mörlenbach gibt es einen weiteren Standort.

Zu Hause in Wilmshausen stehen in den kommenden Monaten eher leichte Themen ins Haus. Ein bisschen Dorfentwicklung voranbringen, vielleicht ein paar neue Spielgeräte für den Spielplatz anschaffen und ein paar Schlaglöcher reparieren. Das Wohngebiet am Alten Mühlgraben war eines der letzten im Ort. Mehr Platz ist nicht.

Und sogar die Grillhütte bereitet keine großen Sorgen mehr. Könnte sein, dass dem Ortsbeirat tatsächlich fünf eher ruhige Jahre ins Haus stehen. Bleibt der WGW mehr Zeit zum Grillen.