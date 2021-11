Wilhelm Junker feierte 100. Geburtstag

Bensheim. Im Caritasheim Sankt Elisabeth feierte Wilhelm Junker am Donnerstag seinen 100. Geburtstag. Am 11. November 1921 wurde der Jubilar in Wredenhagen, im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Dort lebte er mit seinen sechs älteren Schwestern, bis 1954 der Umzug nach Lüneburg anstand.

Nur sechs Jahre später zog er nach Hamburg – dort war er als Produktionsleiter bei Ytong tätig. Diesen Beruf übte er bis zu seinem Renteneintritt 1985 aus.

Sein Sohn Ingo Junker wechselte zur gleichen Zeit aus beruflichen Gründen an die Bergstraße und so folgte der Vater ihm und wurde Wahl-Heppenheimer. Seit einigen Jahren lebt der vierfache Großvater und fünffache Urgroßvater im Bensheimer Caritasheim, wo der besondere runde Geburtstag am Donnerstag im kleinen Kreis gefeiert wurde.