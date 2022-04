Wiedersehen mit großem Klaviertrio aus England im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Es ist ein Wiedersehen mit gern gesehenen Gästen aus Großbritannien – und gleichzeitig das Nachholen eines Konzerts, das eigentlich schon im Jahresprogramm 2019/20 der Kunstfreunde Bensheim gestanden hatte: Der Auftritt des vielgepriesenen Gould Piano Trios fiel im Mai 2020 dem ersten Corona-Lockdown zum Opfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 30. April, – fast genau auf den Tag zwei Jahre später – werden die britischen Musiker Lucy Gould (Violine), Richard Lester (Cello) und Benjamin Frith (Klavier) nun auf der Bühne des Parktheaters stehen. Es ist ihr dritter Besuch in Bensheim: Bereits 2014 und 2017 hatte das Klaviertrio im Rahmen der Kammermusikreihe der Kunstfreunde für Begeisterung gesorgt.

Vergleich mit Beaux Arts Trio

Die Washington Post verglich das Gould Piano Trio wegen seines „musikalischen Feuers“ und seiner „Hingabe an das Genre“ mit dem großen Beaux Arts Trio. Mittlerweile steht es seit einem Vierteljahrhundert an der Spitze der internationalen Kammermusikszene. Das Trio begann seine Karriere mit dem Gewinn des ersten Preises bei der Melbourne Chamber Music Competition, die drei Musiker signierten als „Echo Rising Stars“ und gaben ein äußerst erfolgreiches Debüt in der New Yorker Weill Recital Hall, das vom Strad Magazine als „Pure Gould“ beschrieben wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu ihren zahlreichen Auftritten in der Londoner Wigmore Hall gehörten die kompletten Klaviertrios von Dvorák, Mendelssohn und Schubert sowie in der Saison 2017/18 ein Beethoven-Zyklus zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens seit ihrem Debüt an diesem legendären Ort. Der leidenschaftliche Glaube des Trios an die Bedeutung der Entwicklung eines neuen Repertoires hat dazu geführt, dass Werke bei zahlreichen zeitgenössischen Komponisten in Auftrag gegeben wurden.

Aufträge von Sir James Macmillan und Mark Simpson erlebten Premieren beim Bath International Festival und der PRS New Music Biennale in Hull, City of Culture 2017. Die Musiker pflegen rege Beziehungen zu vielversprechenden jungen Kammermusikern, indem sie weltweit Meisterkurse geben, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Guildhall School in London und das Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff.

Zusammen mit dem Klarinettisten Robert Plane ist das Trio künstlerischer Leiter des Corbridge Chamber Music Festival in Northumberland, das sein 21-jähriges Bestehen mit einem viel beachteten neuen Auftragswerk „Four Fables“ von Huw Watkins für Klarinette und Klaviertrio feierte. Ausgedehnte Tourneen durch Nordamerika, den Fernen Osten, Europa und Neuseeland wechselten sich mit engagierten Aufnahmeprojekten ab. Neben ihren hochgelobten Aufnahmen der Standardwerke hat das Trio lange vernachlässigte Perlen des spätromantischen britischen Repertoires beleuchtet, darunter Trios von C.V. Stanford und John Ireland. Demnächst folgt ein kompletter Schubert-Klaviertrio-Zyklus, in dem Schuberts erhabenen Meisterwerken gekonnten Arrangements seiner Tänze gegenübergestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beim Konzert in Bensheim am 30. April, 20 Uhr, im Parktheater stehen in der ersten Hälfte Werke von Haydn und Erich Wolfgang Korngold auf dem Programm. Korngold, 1897 in Brünn geboren, galt als Wunderkind. Im Alter von 13 Jahren komponierte er sein Klaviertrio Nr. 1, in dem Spätromantik und Impressionismus vereint sind. Vor den Nazis floh der gefeierte Opern-Komponist in den 1930er Jahren in die USA, wo er ein gefeierter Filmmusik-Komponist wurde. Hauptwerk des Abends ist nach der Pause das Klaviertrio Nr. 2 C-Dur op. 87 von Johannes Brahms, es entstand im Jahr 1882 – nach 26-jähriger Klaviertrio-Pause des Komponisten.

Im Vorfeld des Konzerts laden die Kunstfreunde auch diesmal wieder zu einer Einführung um 19 Uhr mit dem Musikexperten Hans Hachmann ins Foyer des Parktheaters ein. Aufgrund der weiter hohen Corona-Infektionszahlen haben die Kunstfreunde entschieden, an der Maskenpflicht und einem Abstandskonzept im Parktheater festzuhalten. Besucher werden gebeten, zur Sicherheit aller am Tag des Konzerts einen freiwilligen Schnell- oder Selbsttest durchzuführen. red