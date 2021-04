Auerbach. Erneut mussten Verantwortliche der TSV Auerbach am Samstagvormittag Gelände im Weiherhausstadion feststellen. So wurde in der Nacht auf Samstag auf dem frei zugänglichen Bereich Nähe des Fußball-Jugendzentrums des Großverein die wetterfeste Tischtennisplatte mutwillig umgeworfen, der Rahmen verbogen und die Spielfläche aufgerissen. Reparatur kaum möglich – Schadenshöhe nach Angaben des Clubs rund 800 Euro. Ebenso mussten die unbekannten Täter ihr Mütchen an einem Fahrradständer vor der großen Sporthalle kühlen, rissen diesen aus der Befestigung und bogen ihn nach oben. Seitens der TSV Auerbach wurde Strafanzeige bei der Polizeistation Bensheim gestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim, Telefon 06251/84680, entgegen.

Gerade in den letzten Wochen hatten die Vandalismus-Schäden im Bereich des Weiherhausstadions stark überhandgenommen, was die Verantwortlichen im Bensheimer Rathaus in Absprache mit den Vereinen zunächst zu einer Schließung des Stadions zur Nachtzeit und schließlich für kurze Zeit zu einer kompletten Schließung veranlasste.

Außerhalb der Umzäunung

Seit 3. März ist die Sportanlage, von 8 bis 20 Uhr, täglich wieder geöffnet und ein Sicherheitsdienst patroulliert zu unterschiedlichen Zeiten das Gelände. Der jetzige Tatort liegt allerdings außerhalb der Umzäunung. red