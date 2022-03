Wieder Schifffahrt für Senioren

Bensheim. Sie ist beliebt und in aller Regel auch schnell ausgebucht. In diesem Jahr findet für Seniorinnen und Senioren wieder die zur Tradition gewordene Schifffahrt auf dem Rhein statt: Am Dienstag, 24. Mai, sticht die „Loreley-Elegance“ nach Bingen in See. Für die musikalische Unterhaltung an Bord sorgt wieder Michael Hagenmeyer von den Zwoa Spitzbuam.

Start mit fünf Bussen

Die Schifffahrt gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen, die von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Kommunalen Seniorenbeirat der Stadt Bensheim organisiert wird. Für den Ausflug wurden fünf Busse gechartert, die morgens um 9.30 Uhr ab dem Bensheimer Bahnhof die Seniorinnen und Senioren nach Kamp-Bornhofen bringen. Für die Teilnehmenden aus den Stadtteilen werden wieder Zustiegsmöglichkeiten angeboten, die bei Abholung der Tickets bekanntgegeben werden.

Die Fahrt auf dem Rhein beginnt in Kamp-Bornhofen und endet nach vier Stunden in Bingen (Ankunft: 16 Uhr). Von dort erfolgt der Umstieg in den Bus und die Heimreise nach Bensheim (Rückkehr: 17.30 Uhr am Busbahnhof Bensheim).

Karten in der Tourist-Information

Den Kartenverkauf wickelt der Kommunale Seniorenbeirat der Stadt Bensheim ab. Die Tickets können in der Tourist-Information (Hauptstraße 53) an folgenden Tagen erworben werden: Dienstag, 19. und 26. April, sowie Donnerstag, 21. und 28. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Der Eigenanteil für die Fahrt beträgt 13 Euro und ist bei Abholung der Tickets in bar zu bezahlen.

Vorab-Reservierungen sind dienstags und donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr bei Gudrun Frehse vom Kommunalen Seniorenbeirat telefonisch unter 06251/550096 möglich. Für weitere Auskünfte steht ebenfalls Gudrun Frehse zur Verfügung sowie Andrea Schumacher vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine unter 06251/8699160.

Die Veranstaltung findet unter der 2 G-Regelung statt: Die Teilnehmer müssen vollständig geimpft oder genesen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt abschließend. ps

