Wieder Protest gegen Corona-Maßnahmen

Bensheim. Sie sind mit den Vorgaben im Kampf gegen das Corona-Virus, wie sie die Bundesregierung macht, und mit den verhängten Einschränkungen nicht einverstanden, wollen mehr Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb positionieren sie sich an Straßenrändern, halten Plakate mit ihren Standpunkten und Forderungen in den Händen und hoffen auf Aufmerksamkeit von Vorbeifahrenden.

„Ich folge meinem Gewissen“

Die Initiative „Die Bergstraße steht auf“ hatte für Freitagnachmittag zu einem Protest in Bensheim aufgerufen. Ähnlich wie kürzlich in Zwingenberg rechnete Initiatorin Mechthild Bambey im Gespräch zu Beginn der Aktion mit einigem Zuspruch, von bis zu vierzig Gleichgesinnten war die Rede. Und tatsächlich kamen Mitstreiter aus weiten Teilen des Kreisgebiets. In corona-konformen Abständen formierten sie sich entlang der Nibelungenstraße. Es sei die aus ihrer Sicht „Unverhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen“, die ihren Protest antreibt, sagt Mechthild Bambey, die nicht abstreitet, dass es das Virus gibt. Zugleich verweist sie aber auch auf die Folgen, die die derzeitigen Einschränkungen für viele Menschen, vor allem Ältere und Kinder, haben.

Diese seien so nicht hinzunehmen, während über andere Maßnahmen, mit denen der körpereigene Schutz gestärkt werden könne, von öffentlicher Seite nicht gesprochen werde. „Ich folge meinem Gewissen“, sagt Mechthild Bambey über ihre Motivation, den Protest zu organisieren und betont zudem: „Wir sind keine Radikalen, keine Rechten.“

Rund zwei Stunden sollte die Protestaktion an der B 47 zu Zeiten des Feierabendverkehrs andauern, vor Ort waren auch Polizei und die Stadtpolizei. thz/Bild: Zelinger

