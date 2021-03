  Wieder ein Auto angezündet

Bensheim. Die Serie von Brandstiftungen in Bensheim geht weiter: Am Mittwochabend brannte erneut ein Fahrzeug - dieses Mal ein Transporter auf dem Parkplatz des AV-Markts in der Fehlheimer Straße. Dort hatte es bereits vor einer Woche einen Mercedes erwischt.

AdUnit urban-intext1

Damit erhöht sich die Zahl der Autos, die seit Mitte Februar im Stadtgebiet angezündet wurden, auf sieben. Außerdem wurden - wie ebenfalls berichtet - Ende Februar auf einem Firmengelände am verlängerten Brückweg ein Container angesteckt und Fahrzeuge sowie ein Zaun mutwillig beschädigt. Für diesen Vorfall gibt es allerdings zwei Tatverdächtige: einen 18-Jährigen und einen 15 Jahre alten Jungen, die Handyclips vom Brand ins Internet gestellt hatten.

Die Polizei war bei allen Zwischenfällen mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber unterwegs, jedes Mal kam es zu vorläufigen Festnahmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region. Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe Nibelungen ermittelt seitdem.

Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr alarmiert. „Die Kollegen waren schnell vor Ort und konnten zügig löschen“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn auf Nachfrage. Der Transporter habe, im Gegensatz zu den anderen Autos, auf der linken und rechten Seite im Bereich der Rücklichter gebrannt, was auch auf Bildern zu sehen ist.

AdUnit urban-intext2

Im Unterschied zu den früheren Fällen schlugen der oder die Täter aber erst am späten Abend zu und nicht bereit am Nachmittag wie zuletzt. „Die Ermittlungen laufen“, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Mit Zivilfahndern und Streifenwagen habe man nach der Alarmierung die Umgebung kontrolliert, zu Festnahmen kam es nicht. Ein Hubschrauber musste nicht angefordert werden.