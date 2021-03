Bensheim. In Bensheim sind am Abend wieder zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Nach einem Einsatz am Schönberger Hofweg kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr um 20 Uhr in die Fehlheimer Straße in Bensheim gerufen. Ein ähnliches Bild hatte sich vor knappe einem Monat ergeben. Am 19. Februar war zunächst in Schönberg am Parkplatz am Sportplatz ein Fahrzeug angezündet worden. Anschließend brannte ein Pkw an der Nibelungenstraße und ein weiteres Auto an der Wilhelmstraße. Die Polizei hatte anschließend stundenlang mit viel Personal und unter Mithilfe eines Hubschraubers die Stadt nach Jugendgruppen abgesucht. 40 Leute wurden damals vorläufig festgenommen.

