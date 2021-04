Sensible Elektronik vor Angriffen schützen, BA vom 8. April

Wenn er mit dem Standort Deutschland am liebsten gar nichts mehr zu tun haben will, sich über mangelnde Wertschätzung der heimischen Wirtschaft ärgert und bemängelt, dass er beim Aufbau einer Produktionsfabrik die „Ignoranz der Behörden und kollektive Lethargie“ erfährt, wobei es doch darum geht, „Perspektiven zu erkennen, den deutschen Mittelstand zu fördern und im eigenen Land wertvolles Know-how zu sichern“, wenn es damals sowohl vom Bund als auch von der EU keine Unterstützung gegeben hat – dann kann er nur verkaufen und einen Neustart außerhalb Deutschlands beginnen.

Wie passt dann aber diese getroffene Aussage zum Artikel, in dem der HTV-Geschäftsführer die Urkunde zu einem Projekt des Bundesforschungsministeriums, mit dem Staatssekretär, in die Kamera hält. Hier hat doch seine Firma einen lukrativen Auftrag des Bundes und die Anerkennung aus Berlin erhalten und arbeitet sogar federführend mit dem Fraunhofer-Institut zusammen? Das soll verstehen, wer will!

Klaus Straub

Einhausen