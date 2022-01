Wie Menschen vom Wald profitieren

Bensheim. Am Mittwoch, 12. Januar, um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde Bensheim wieder zu einem Kirchturmgespräch ein. Wolfram Grüneklee wird über das Thema „Die Waldfunktion oder: Wie wir Menschen vom Wald profitieren“ sprechen.

Grüneklee ist als Forstmann vom Fach. Er kann eindrücklich über die Situation des Waldes berichten. „Gerade in Zeiten zunehmender Diskussionen über die Folgen des Klimawandels ist auch die Lage der Wälder ein wichtiger Teil guter Klimapolitik. Wer etwas über die Funktion des Waldes erfahren will, kann hier interessante Informationen erhalten“, heißt es in der Ankündigung. Für die Veranstaltung gilt die 3 G-Regel. red