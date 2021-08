Wie man den „Frosch im Hals“ los wird

Bensheim. Die meisten Menschen haben das schon mal erlebt: Während einer Feier erhebt sich jemand, geht nach vorne und bringt einen „Toast“ aus. Ein Toast ist in diesem Fall kein quadratisches Stück geröstetes Weizenbrot, sondern eine Rede, die frei vor einer Gesellschaft gehalten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Brauch, sich eines gerösteten Stückes Brot zu bedienen, entstand im 18. und 19. Jahrhundert in England. Wenn man einen Trinkspruch ausbrachte, ließ man dabei seinen Kelch mit Wein und einem Stück gerösteten Brotes an der Tafel herumgehen. Jeder Gast nahm zu Ehren dessen, auf den dieser Toast ausgebracht wurde, einen Schluck aus dem Kelch und reichte ihn weiter. Am Ende trank ihn der Redner aus und verzehrte das Brot. Daraus entstand später die Redewendung „einen Toast ausbringen“.

Frei vor anderen reden, das ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Mancher wird nervös, wenn er die Blicke der Zuhörer auf sich spürt und der kleine Frosch im Hals wächst plötzlich zu einer großen Kröte heran und lässt eventuell kein Wort mehr heraus. Vielleicht werden die Hände feucht, oder man vergisst den Text. Selbst, wenn man mit gutem Selbstvertrauen vor anderen reden kann, so ist es auch hier eine Kunst, den richtigen Ton zu treffen.

Eine Rede soll die Zielgruppe ansprechen und bei den Zuhörern die Lust auf mehr wecken. Wie vermeidet man, dass sich die Zuhörer langweilen? Wie schafft man, dass sie sich den Inhalt der Rede zu Herzen und mit nach Hause nehmen? Das kann eine große Aufgabe sein, wenn einem zu Beginn der Rede gelangweilte Gesichter entgegenblicken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um beim Essen zu bleiben: Welche Zutaten machen eine gute Rede aus? Welchen Geschmack soll die Rede treffen? Welche „Gewürze“ bzw. rhetorischen Stilmittel verleihen der Rede die richtige Schärfe oder eben auch Süße? Ist eine einfache Brot-und-Butter-Rede angebracht oder doch eine raffinierte, mehrgängige Rede?

Was eine gute Rede auf jeden Fall braucht, ist eine klare Struktur. Es ist also durchaus eine Kunst, einen guten „Toast“ auszubringen. Aber diese Kunst kann man lernen. Wer also ein Meister hierin werden will, der schließt sich den „Toastmasters“ an.

Toastmasters International ist eine Non-Profit-Organisation zur Förderung der Kunst des öffentlichen Redens und der effektiven Kommunikation. In 143 Ländern kann man weltweit an Clubabenden der Vereine teilnehmen und auch parallel ein Online-Lernprogramm nutzen.

Auch in Bensheim gibt es einen Verein, der den Toastmasters angehört und sich 14-tägig zu Clubabenden trifft, um gemeinsam zu üben, wie man zu einem „Meister des Toasts“ wird.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das ist der Rhetorik-Club Bergstraße. Der nächste Clubabend findet am 31. August im Jugendraum des Weiherhauses in Bensheim-Auerbach um 19.30 Uhr statt. Gäste sind hier immer willkommen. r ed

Info: Weitere Informationen im Internet: www. rhetorik-club-bergstrasse.de´