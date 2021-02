Bensheim. Wen wundert es, dass gerade in den vergangenen Monaten, „in denen Familien mehr oder weniger kaserniert waren und es heute noch immer sind“, die Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen und Kindern stark gestiegen ist? Und dabei „braucht man noch nicht einmal Fäuste, um jemand zu verletzen“, beschreibt Britta Ellger-Lehr ein subtiles Szenario, das sie als „die am meisten unterschätzte und bagatellisierte Gefahr in unserer Gesellschaft“ bezeichnet.

AdUnit urban-intext1

Die Psychotherapeutin, Gesundheits- und Mentaltrainerin zeigte auf Einladung des Frauenbüros der Stadt Bensheim und dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit Wiesbaden in einem Online-Vortrag zum Thema „Emotionale Gewalt – Die oft unsichtbare Ohrfeige“ auf, wie große und kleine Gemeinheiten, Kränkungen, Demütigungen, Mobbing, Intrigen, Ignoranz und Ausgrenzung unsere psychische und physische Gesundheit unbewusst beeinflussen.

Lebenslange Hypothek

Ellger-Lehr nannte die spitzen Nadelstiche, die Grobheiten und Gemeinheiten im Beruf und privaten Umfeld „wie eine tägliche Dosis Gift“ und eine „lebenslange Hypothek“ mit oftmals verheerenden Folgen und Qualen bis hin zum Suizid.

Besonders perfide sei die absichtliche Kränkung durch einen nahestehenden Menschen: „Es zählt der subjektive Leidensdruck.“ Kein Außenstehender könne den Grad der Verletzung beurteilen. Kinder beispielsweise regierten auf frühe Vernachlässigung in vielen Fällen mit Auffälligkeiten: „Sie wollen negative Aufmerksamkeit erregen und wahrgenommen werden“, so die Referentin, die von einer prägenden Lebensphase sprach.

Psychischer Missbrauch

AdUnit urban-intext2

Dass Strömungen in der Gesellschaft wie Ignoranz, offene Ablehnung, Feindseligkeiten, Beleidigungen und die subtile Art der Manipulation in den letzten Jahren unter anderem durch Social Media lediglich noch als Lappalie wahrgenommen und „fast salonfähig geworden sind“, grenze an emotionale Erpressung und psychischen Missbrauch.

Als schlimmste Form emotionaler Gewalt und einseitiger Machtausübung „als ungleiche Triebfeder“ bezeichnete die Mentalberaterin Demütigungen. Häufig identifizierte Britta Ellger-Lehr Narzissten und Querulanten – „allesamt selbst Opfer von Kränkungen und Liebesvorenthalt“ – als impulsgestörte Täter und „Energie-Vampire“.

AdUnit urban-intext3

Die gute Nachricht: Es gibt ein „Gegengift“, um sich vor neuen Verletzungen zu schützen. „Mit Humor setzen sie den vermeintlichen Bestimmer der Wahrheit schachmatt. Die Ironie der Fröhlichkeit ist ein geeignetes Werkzeug gegen seelische Angriffe“, so die Therapeutin im Webinar.

Ballast abwerfen

AdUnit urban-intext4

Ballast abwerfen, inneren und äußeren Abstand zu der jeweiligen Person halten, Selbstbestimmung, Perspektivwechsel und Resilienz seien dabei hilfreich – und „verzeihen können ist die Königsdisziplin“.

Besucht wurde der Live-Stream von mehr als siebzig Zuschauern, was einerseits die Bedeutung des Themas belegt, andererseits aber auch zeigt, dass die digitalen Formate angenommen werden.

Moderiert hat die Veranstaltung Isriela Bushkola vom Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit, Marion Vatter vom städtischen Frauenbüro hatte die Teilnehmer am Dienstagabend zuvor begrüßt.

Frauen mit Gewalterfahrung können sich an das Frauenbüro wenden, Telefon 06251/856003, an das Frauenhaus Bergstraße/Beratungsstelle Häusliche Gewalt, das ebenfalls Beratungen in Bensheim anbietet, und das bundesweite Hilfstelefon 08000/116 016.