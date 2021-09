Wie ein Musikstück zum Gemälde wird

Bensheim. Unter Corona-Bedingungen eröffnet wurde kürzlich die Ausstellung „Neu-Sehland“ mit Arbeiten von Jenny Passet im Parktheater. Mit 40 angemeldeten Gästen war die Vernissage schnell ausgebucht, deshalb wird es weitere Gelegenheiten zur Begegnung mit der in der Westpfalz geborenen, heute in Weinheim lebenden freischaffenden Künstlerin geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Eröffnung zeigte sich Bürgermeisterin Christine Klein erleichtert, dass nach einem Jahr Ruhepause wieder eine Kunstausstellung im Parktheater stattfinden könne. Die musikalische Umrahmung mit Stücken für Querflöte übernahm Hannelore Schmanke zusammen mit einer Schülerin.

Der ehemalige Kulturamtsleiter Berthold Mäurer war spontan für die nur Tage zuvor ausgefallene Laudatorin eingesprungen: „Der Titel ,Neu-Sehland’ ist nicht nur ein Titel, sondern auch eine Aufforderung zum Sehen und nicht nur zum Sehen, sondern zum Wahrnehmen. Die abstrakten Arbeiten der Künstlerin sind Wahrnehmbilder, sie verlangen nach Spaziergängen durch malerische, grafische und zeichnerische Elemente, die sich in einem gelungenen Zusammenspiel auf der Leinwand paaren. Dieses Zusammenspiel und die Kombination von Experimentellem mit Malerischem, Grafischem und Zeichnerischem ist das künstlerische Wesensmerkmal der Malerin,“ erklärte Mäurer.

Langwieriger Entstehungsprozess

„Feels like Heaven“ – der Titel eines ihrer neueren Bilder – umreißt nicht nur, was viele Bewunderer der Malerei von Jenny Passet angesichts ihrer Bilder empfinden, sondern es ist auch ein Stück des Jazzsängers Al Jarreau und damit eng mit der Entstehung des gleichnamigen abstrakten Bildes verbunden: Die Künstlerin hört bei der Arbeit Musik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer wieder denselben Titel, bis die Komposition fertig ist und dann den Titel des Musikstücks trägt. Dabei zieht sich der Entstehungsprozess der in vielen Schichten aufgetragenen Bilder langwierig und ist buchstäblich raumgreifend, denn am Anfang liegen fast alle Bilder auf dem Boden und die Künstlerin legt mit ausgreifenden Pinselschwüngen und geschütteter und getropfter Farbe die Grundlage für die spätere Verfeinerung.

Wer Gelegenheit hat, der Künstlerin bei einer Führung zuzuhören, bekommt einen lebendigen Eindruck von deren persönlich entwickelter Technik. Meist hat sie keine konkreten Motive vor Augen, sondern lässt das Bild sich entwickeln.

Am Ende werden häufig Assoziationen an Landschaften oder Pflanzenformen geweckt. „Es geht mir darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in Farbe und Licht einzutauchen und den Betrachter in eine Stimmung zu versetzen, so wie ich sie gerade erlebt habe und beim Malen noch in mir fühle“, sagt Jenny Passet.

Zuerst bearbeitet die Künstlerin die Leinwände mit Sand oder Seidenpapier, um dann mit experimentellem Schütten und Auftragen von fließender Acrylfarbe weiterzumachen. Zufällige und unerwartete Farbverläufe sind ihr sehr wichtig und werden bewusst initiiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Details werden neu gesetzt

Nach einer ersten Trockenphase geht es auf der Staffelei weiter, „um Ordnung zu schaffen und ein Thema zu finden. Unwichtiges wird weggenommen, feste Farbaufträge werden mit Lasuren überzogen, Linien werden übermalt, verwischt oder Details neu gesetzt, Drucke neu eingearbeitet. Nach vielen Schichtungen und Übermalungen ist mir irgendwann das Thema des Bildes klar, das in der nächsten Phase gezielt malerisch und zeichnerisch weitergearbeitet wird. Die Flächen werden jetzt malerisch überarbeitet, das heißt in exakter Pinselarbeit voneinander abgestuft, abgegrenzt oder ineinander verarbeitet“, erklärt die Künstlerin.“

So entstehen Struktur, Raum und Tiefe. Aber auch ganz zarte, kaum merkliche Übergänge von einer Farbe zur anderen, wie hingehauchte Nebel, die der Künstlerin sehr wichtig sind. Sie spielt aber auch mit den chemischen Eigenschaften des Farbmaterials, etwa mit Abstoßeffekten zwischen Acryl, Schellack und Dammar, die zu interessanten Sprüngen, Verkrustungen und Tropfenbildungen führen.

Nach dem Tod einer Freundin entstand der „Rilke Zyklus“. Es ist eine Interpretation des Gedichts „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“.

Teile des Textes schrieb Jenny Passet auf die Leinwand, um sie dann mit selbst gemachten Strukturpasten aus Sand, Marmormehl, Steinmehl, Asche und Binder zu überdecken, die eine an der Oberfläche rissige Struktur bilden. Die Lieblingsfarben der Freundin prägen die Komposition, ebenso wie selbstgemachter Rost mit brauner und grüner Patina.

Jenny Passet hat nach dem Studium an der EWH Worms als Kunstlehrerin gearbeitet. Es folgten Weiterbildungen an der Kunstakademie Mannheim, der Kunstakademie Ober-Ramstadt und den Kunstakademien am Bodensee und in Kolbermoor bei Rosenheim. Die Reihe von Ausstellungen der vergangenen Jahre umfasst auch zwei weitere Ausstellungen in Bensheim.

Info: Weitere Informationen zur Ausstellung: www.stadtkultur-bensheim.de/galerien