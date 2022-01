Widerspruch der BfB

Bensheim. Das öffentlich ausgetragene Scharmützel zwischen der BfB und der Rathausspitze wegen der geplanten Groß-Kita für Fehlheim und Schwanheim geht in die nächste Runde.

„Wir widersprechen der Darstellung der Rathausspitze, wonach nur die Stadtverordnetenversammlung zu der Erkenntnis kommen kann, dass ein einmal gefasster Beschluss dieses Gremiums nicht in eine neue Verwaltungsvorlage der Rathausspitze für die Stadtverordnetenversammlung münden kann. Bei der Entscheidung über die siebenzügige Groß-Kita im regionalen Grünzug gibt es neue Erkenntnisse. Und bei neuen Erkenntnissen erwarten wir, dass die Rathausspitze selbstverständlich von sich aus tätig wird und der Stadtverordnetenversammlung einen neuen Beschluss vorlegt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass der frühere Bürgermeister Rolf Richter nach zahlreichen Leserbriefen die Konsequenz gezogen und eine geänderte Verwaltungsvorlage zur Groß-Kita vorgelegt hatte“, schreibt die BfB-Fraktion.

Die neuen Erkenntnisse hätten Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung spätestens nach der Informationsveranstaltung mit den beiden Ortsbeiräten Fehlheim und Schwanheim und unter starker Bürgerbeteiligung aus beiden Stadtteilen gewonnen.

Es bestehe sowohl die Möglichkeit, eine kleinere Kindertagesstätte in Schwanheim am bisherigen Standort und ebenfalls eine kleinere Kindertagesstätte in Fehlheim zu bauen. Die siebenzügige Groß-Kita im regionalen Grüngürtel passe nicht in die dörflich geprägten Stadtteile und finde vor Ort keinerlei Akzeptanz. „Deshalb fordern wir die Bürgermeistern und Erste Stadträtin auf, eine neue Beschlussvorlage zu erarbeiten und Respekt gegenüber den beiden Ortsbeiräten zu zeigen“, heißt es in der Mitteilung der BfB abschließend. red