Werner Schilling wird Ehrenmitglied

Bensheim. Eine besondere Ehrung wurde beim Sommerfest des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim, dem Bensheimer und Weinheimer Unternehmer Werner Schilling zuteil. Der Gönner und Freund der Mohácsvereinigung wurde zum Ehrenmitglied ernannt und ist damit, nach Fred Stumpf und Georg Stolle, das dritte Ehrenmitglied des Freundeskreises.

Im Beisein seiner Tochter Ursel attestierte der Vorsitzende des Freundeskreises, Franz Müller, dem neuen Ehrenmitglied einen hohen Grad an sozialer Verantwortung. Der Unternehmer, einst mit 20 Jahren jüngster Dachdeckermeister Deutschlands, hat sein Gerüstbau- und Bedachungsunternehmen zielstrebig auf- und ausgebaut. Müller zitierte dabei eine fast schon zum geflügelten Wort avancierte Aussage Schillings: „Ich habe vier gesunde Kinder und acht gesunde Enkelkinder. Dafür muss man dankbar sein“.

Und so gibt er gerne von Herzen jenen Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Seine Spendenfreudigkeit kennt dabei kaum Grenzen. Meist im Verborgenen, ohne groß davon zu reden, macht er seinen Geldbeutel auf oder zückt das Scheckbuch.

Seit vielen Jahren engagiert sich Werner Schilling auch für den deutsch-ungarischen Freundeskreis Mohács. Ob das bei der Herausgabe des Jubiläumsbuches zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Bensheim und Mohács im Jahr 2014 war, ob das bei der finanziellen Unterstützung des internationalen Jugendfußballturniers war, das im Jahr 2018 in Bensheim ausgetragen wurde und an dem Schüler-Mannschaften aus den Bensheimer Partnerstädten teilgenommen haben.

Werner Schilling stellt jedes Jahr einen Kleintransporter kostenlos zu Verfügung, damit der Freundeskreis Hilfsgüter zu den Mohácser Kindergärten und ins Behindertenheim bringen kann. Müller betonte: „Die Hilfsbereitschaft Schillings geht noch weiter.

Als der Freundeskreis Bensheim – Mohács einen Hilferuf erhielt, die Familie eines mehrfach schwerstbehinderten Mädchens finanziell zu unterstützen – Werner Schilling war erneut zur Stelle. Mit seiner großzügigen Spende konnte die Familie die teuren Medikamente, für die in Ungarn keine Krankenkasse aufkommt, zwei Jahre lang bezahlen. Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.“

Der Freundeskreisvorsitzende erwähnte noch weitere Beispiele, bei denen die Hilfsbereitschaft Schillings nichts mit Mohács zu tun hat: In Wamanato in Ghana gebe es seit dem Jahr 2007 eine Schule, die Werner Schilling-Schule heißt, weil sie auf seine Kosten gebaut worden sei. 170 Kinder würden dort in fünf Klassen unterrichtet.

Oder: Werner Schilling habe ein neues Dach für die Kathedrale in Sunyani, gleichzeitig Bischofssitz, 500 Kilometer von der ghanischen Hauptstadt Accra entfernt, finanziert. In die 2000 Menschen fassende Kirche habe es hineingeregnet. Der heute noch amtierende Bischof Matthew Kwasi Gyamfi sei eigens nach Weinheim gekommen, um sich bei Schilling für die großzügige Spende zu bedanken.

Die Hilfsbereitschaft Werner Schillings und seine überragende Unterstützung ideeller und materieller Art zum Wohle vieler Menschen in Bensheims ungarischer Partnerstadt hätten den Vorstand des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács veranlasst, Werner Schilling zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dieser Beschluss sei einstimmig und unter großem Beifall erfolgt.

Auch beim Sommerfest der Mohács-Freunde brandete großer Beifall auf, als Vorsitzender Franz Müller und zweiter Vorsitzender Reinhard Grohrock, zusammen mit Bensheims Bürgermeisterin Christine Klein, Werner Schilling die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft überreichten. mül