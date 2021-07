Werbeaktion der Kindertagespflege im Familienzentrum

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim macht mit einer Werbeaktion über die Sommerferien auf die Arbeit der Kindertagespflegepersonen aufmerksam. Hierzu wurden interessierten Kindertagespflegepersonen aus Bensheim Holzfiguren zur Verfügung gestellt, welche sie gemeinsam mit ihren Tageskindern bunt bemalten. Die fertig bemalten Holzfiguren sind ab Montag, 26. Juli, in den Fenstern des Cafés Storch in der Hauptstraße 89 ausgestellt und können dort bewundert werden.

In Bensheim gibt es 30 aktive Kindertagespflegepersonen, die rund 105 Kinder unter drei Jahren betreuen. Sie stellen einen wichtigen Part in der U3-Betreuung dar. Seit 2004 ist die Kindertagespflege in Deutschland eine gleichwertige Form der Kinderbetreuung, was bedeutet, dass die Eltern für ihr Kind unter drei Jahren selbst entscheiden können, ob sie es in einer Krippe oder in der Kindertagespflege betreuen lassen möchten. Entscheiden sich die Eltern für die Kindertagespflege, wählen sie für ihr Kind eine familiennahe Betreuungsform in einer Kleingruppe im häuslichen Umfeld. Informationen beim Familienzentrum Bensheim (Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 8.30 bis 12 Uhr und Di. 13 bis 15 Uhr) oder per E-Mail: service@familienzentrum-bensheim.de

Unser Bild zeigt Birgit Siefert (Vorstand Familienzentrum, Mitte) mit den Kindertagespflegepersonen (v.l.) Laura Manea, Andreea Sendruc, Penny Schuster und Karin Friedrich. red/Bild: Neu