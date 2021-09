Wenn Radler zu Falschfahrern werden

Bensheim. Ein wenig Verwirrung herrschte bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates West um die im Zuge des Standortwechsels der Sanner GmbH von Auerbach ins Gewerbegebiet Stubenwald II vorgesehene Abplanung von Siedlungsflächen im Stadtgebiet. Die Umsiedlung des Weltmarktführers für Trockenmittelverschlüsse führt zu einer Erweiterung des Gewerbegebietes im Westen Bensheims von derzeit 12,3 Hektar um drei Hektar. Im Gegenzug dafür sollen Siedlungsflächen in Zell und Fehlheim in der Größe von drei Hektar abgeplant werden.

Die Areale in den Stadtteilen sind im Regionalplan, erstellt vom Regierungspräsidium Darmstadt, als Siedlungsflächen ausgewiesen. Ob diese drei Hektar in Zell und Fehlheim ebenso im städtischen Flächennutzungsplan als Siedlungsflächen deklariert sind, konnte bei der Sitzung des Gremiums im Bürgerraum der Weststadthalle unter Leitung des stellvertretenden Ortsvorstehers Harald Boeddinghaus (FDP) nicht geklärt werden.

Unschärfen entdeckt

Ortsbeiratsmitglied Franz Apfel (BfB) hatte auf eventuelle Unschärfen in dieser Sache zwischen Regionalplan des RP und städtischem Flächennutzungsplan aufmerksam gemacht. Apfel zitierte in diesem Zusammenhang aus einer Antwort des früheren Bürgermeisters Rolf Richter auf eine Anfrage der BfB-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung vom August 2020.

Darin heißt es, dass die entsprechende Abplanung der Flächen im städtischen Flächennutzungsplan erfolgen müsse. Was nicht im städtischen Flächennutzungsplan als Siedlungsfläche ausgewiesen sei, könne von der Stadt allerdings nicht abgeplant werden, so Apfel. Viele Mandatsträger hätten ihre Zustimmung zur Erweiterung von Stubenwald II aber gerade von der Streichung der Siedlungsflächen in Zell und Fehlheim aus dem städtischen Flächennutzungsplan abhängig gemacht. Die Klärung des Sachverhalts wurde in die nächste Sitzung des Bauausschusses übertragen.

Auf der Tagesordnung des Ortsbeirates stand eine Änderung und Ergänzung des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Wormser Straße/Moselstraße (ehemaliges EKZ). Hierbei sind Anpassungen im Erdgeschoss des Gebäudekomplexes des sozialen Wohnungsbaus erforderlich, wie Stadtbaurätin Nicole Rauber-Jung erläuterte.

Statt einer Bäckerei oder eines Eiscafés ist neben einem Mieterbüro der Wohnbau Bergstraße (WB) nun „eine Art Kiosk“ (Rauber-Jung) im Erdgeschoss angedacht mit Terrassenbetrieb als sozialem Treffpunkt für das Quartier. Die genaue Ausgestaltung des Kiosk-Betriebes (Sortiment, Öffnungszeiten) muss noch festgelegt werden. Bereits fest steht, dass im Kiosk keine alkoholischen Getränke verkauft werden.

Durch die veränderte Nutzung des Erdgeschosses, die vom Ortsbeirat einhellig begrüßt wurde, ergab sich die Frage zur Notwendigkeit der vier Kurzzeitparkplätze an der Wormser Straße. In Höhe der Unterführung sind Parkplätze für Kunden der nun wegfallenden Geschäfte vorgesehen. Doris Sterzelmaier (Die Grünen) machte auf die problematische Zufahrt zu den geplanten Parkplätzen über den Bürgersteig, der von vielen Grundschülern auf ihrem Weg in die Heckler-Schule genutzt werde, in unmittelbarer Nähe der Fußgängerampel (Wormser Straße/Moselstraße) aufmerksam.

Ampelkreuzung angeregt

Wie und ob die Parkplätze von der Wohnbau bei der veränderten Nutzung des Erdgeschosses weiterhin benötigt werden, soll laut Nicole Rauber-Jung in Gesprächen mit der WB abgestimmt werden. Bei Überlegungen zu den Parkplätzen müsse die 2022 beabsichtigte Sanierung der oberen Fahrbahndecke der Wormser Straße berücksichtigt werden, sagte Sterzelmaier und plädierte für einen Informationsaustausch in diesem Punkt mit Hessen Mobil.

Walther Fitz (SPD) regte für den Knotenpunkt Wormser Straße/Moselstraße eine „richtige Ampelkreuzung“ an, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. An dieser Stelle wäre angesichts der durch die Bebauung zu erwartenden Zunahme des Verkehrs nach wie vor „eine große Lösung“ wünschenswert.

Ein paar Meter weiter in Richtung Stadtmitte scheint die Wormser Straße verkehrstechnisch für Radfahrer eine Problemzone zu sein. Die Zufahrt zum Fachmarkt-Center für Radler, die von der Stadtmitte oder der Dammstraße zum Einkaufen fahren, ist kompliziert. Die Einhaltung der Verkehrsregeln ist auf diesem Weg nur mit mehreren Straßenquerungen möglich. Viele Radfahrer aus östlicher Richtung würden deswegen eine „Abkürzung“ wählen und das Center im Gegenverkehr zunächst über die Wormser Straße und anschließend über die Fabrikstraße anfahren, berichtete Doris Sterzelmaier.

Mehrere Querungen nötig

„Rad-Falschfahrer“ seien seit der Schließung der Durchfahrt des Weiherhausstadions für Biker ebenfalls vermehrt auf dem Berliner Ring in Richtung Bensheim zu beobachten, so Sterzelmaier weiter. Sportler, die aus Bensheim kommend die Funktionsgebäude der TSV Auerbach am nördlichen Eingang ansteuern, würden bei der Rückfahrt auf der linken, also falschen, Seite den Berliner Ring bis zur Einmündung der verlängerten Dammstraße nutzen.

Die Einhaltung der Verkehrsregeln sei auf dieser Strecke nur mit der Überquerung der Saarstraße (ohne Querungshilfe) und des Berliner Rings in Höhe der verlängerten Dammstraße (Verkehrsinseln) möglich.

Apropos Zugang Weiherhausstadion: Mit Standard-Rollstühlen ist der Zugang durch die Drehkreuze zum Stadion möglich, sagte Dominik Jakob (CDU) – nicht aber mit größeren (elektrischen) Rollstühlen, wie Sterzelmaier und Michael Sydow (SPD) beobachtet haben. Dieses Thema wie auch die Situation für Radfahrer in den Bereichen Berliner Ring/Weiherhausstadion und Wormser Straße/Fabrikstraße will der Ortsbeirat in einer seiner nächsten Sitzungen mit Vertretern der städtischen Verkehrsbehörde erörtern.

Einen mehrere Punkte umfassenden Änderungs-Antrag von Franz Apfel zum Bebauungsplan Stubenwald II lehnte der Ortsbeirat mit unterschiedlichen Mehrheiten nahezu komplett ab. Zugestimmt wurde dem Vorschlag Apfels, bei der Errichtung von Zäunen in Stubenwald II zukünftig eine Zaunhöhe von zehn Zentimetern einzuhalten und auf Mauersockel zu verzichten, um „Störungen und Unterbrechungen von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden“ .