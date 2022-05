Wenn Mauersegler aus dem Nest fallen

Bensheim. Um echte Flugkünstler geht es am Donnerstag, 12. Mai, in einem Vortrag von Professor Volker Voigtländer und Kirsten Dressel, Arbeitskreis Mauersegler, vom Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg.

Auf Einladung der Stadt Bensheim sprechen die beiden Experten über das Thema „Mauersegler gefunden – was tun?“. Denn obwohl Mauersegler als „Akrobaten der Lüfte“ gelten, kann es in den Sommermonaten dazu kommen, dass der Nachwuchs aus dem Nest fällt.

Ungünstige Wetterlage

Die Elterntiere kommen derzeit aus ihren Überwinterungsquartieren in Afrika, um hier zu brüten – dieses Jahr haben sie sich wegen der ungünstigen Wetterlage über dem Mittelmeer verspätet. Mauersegler verbringen ihr gesamtes Leben in der Luft, nur um zu brüten verlassen sie den Luftraum. Das Brüten erfolgt meist in Gebäudenischen, die Tiere gelten als ortstreu und nutzen in der Regel Quartiere des Vorjahres.

In dem Vortrag geht es allgemein um die Tiere und konkret um die Frage, wie man sich richtig verhält, wenn ein kleiner Mauersegler aus dem Nest fällt, was jedes Jahr leider oft passiert. Ohne Hilfe stirbt der Nachwuchs. Befolgt man die wichtigsten Punkte, ist die Erste Hilfe und sogar die Aufzucht von Mauerseglern gar nicht schwer und eine erfüllende Aufgabe.

Bei dem Workshop geben erfahrene Praktiker Tipps und verraten Kniffe über die Erste Hilfe und die Aufzucht von Mauersegler-Küken. Dazu gibt es wichtige Informationen zu geeigneter Nahrung, der richtigen Fütterung, Aufzucht, Flugtraining und Auswilderung. Außerdem gibt es Informationen, wo man Hilfe findet, wenn man das Küken nicht selbst aufziehen möchte. Der Vortrag findet am Donnerstag, 12. Mai, 18 bis 19 Uhr, im Rathaus Bensheim, Kirchbergstraße 18, statt. Bitte der Beschilderung zum Hintereingang Sitzungssaal folgen. Eintritt wird nicht verlangt, die Referenten freuen sich über eine kleine Spende für ihr Projekt. ps