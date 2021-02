Bensheim. Nikolaus im Februar, es waren Erinnerungen an den vergangenen Dezember, die dieser Tage bei Gesprächen im Pfarrhaus und Pfarrgarten der Gemeinde Sankt Georg in Bensheim geweckt wurden. Anlass war die Übergabe einer Spende aus der Nikolausaktion der katholischen Pfarrei an den Verein „Einfach helfen! Bergstraße“.

In Summe 1100 Euro hat der Nikolausdienst, organisiert federführend von Rainer Sartorius, eingebracht. Familien, Kindergärten, Schulen wurden wie seit vielen Jahren besucht. Doch diesmal war alles anders. Statt drinnen, in Häusern, Wohnungen, Kindergartenräumen, Schulgebäuden wurden die Nikolausdarsteller in Folge der Hygiene- und Schutzkonzepte in der Corona-Krise draußen empfangen, sprachen sie unter freiem Himmel zu und mit den Kindern, übergaben Geschenke.

33 Familien wurden besucht

Und wer keinen geeigneten Platz hierzu hatte, für den stand die herrlich illuminierte Hospitalkirche in der Innenstadt offen. Es war, bilanzierte Rainer Sartorius, diesmal alles anders wie sonst, aber es war durchaus schön und hatte seine besonderen Reize. Allerdings, auch das räumte er ein, waren die organisatorischen Herausforderungen deutlich größer als in den Jahrzehnten zuvor, sein Dank ging entsprechend an Pia Ritzert, die im Nikolausbüro Regie führte.

Insgesamt sieben Nikolausdarsteller waren unterwegs, einige wurden vom eigenen Nachwuchs begleitet. Besucht wurden 33 Familien, 67 Kinder, plus die Mädchen und Jungs in Schulen und Kindergärten. Seit nunmehr 59 Jahren gibt es den Nikolausdienst in Sankt Georg, zur jüngsten Auflage unter den besonderen Bedingungen erklärte er: „Alle Nikolausdarsteller waren sich einig, es waren sehr schöne und herzliche Begegnungen mit extrem leuchtenden Kinderaugen, die sich über den Nikolausbesuch gerade in diesen Zeiten riesig freuten.“ Groß war natürlich jetzt auch die Freude bei den Verantwortlichen von „Einfach helfen! Bergstraße“ über die finanzielle Zuwendung.

Der Verein unterstützt vor Ort in Not geratene Menschen unbürokratisch und auf kurzem Weg. Die Spende aus der Nikolausaktion soll gezielt für Kinder eingesetzt werden. Oft geht es darum, Kleidung oder auch Essen zu finanzieren. Dass das Wirken des noch jungen Vereins zunehmend Bekanntheit findet und diesem so immer mehr Unterstützung zukommt, ist Teil der positiven Bilanz bei den Verantwortlichen. thz