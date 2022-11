Weniger Weihnachtslichter

Bensheim. Um auf eine mögliche Gasmangellage im Winter vorbereitet zu sein, hat die Stadt Bensheim auf Grundlage des seit Anfang September geltenden Energiespargesetzes der Bundesregierung eine Vielzahl an Maßnahmen zur Einsparung von Gas und Strom umgesetzt, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Um 50 Prozent reduziert

Die Maßnahmen betreffen auch die Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Stadt, die in diesem Jahr reduzierter ausfällt (wir haben berichtet). Auf den Lichterglanz solle aber grundsätzlich nicht verzichtet werden. Um in der aktuellen Situation den Energieverbrauch weiter zu senken und einen zusätzlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten, wird die Weihnachtsbeleuchtung im Straßenraum um 50 Prozent zurückgefahren, heißt es weiter in der städtischen Mitteilung.

Auch die Anzahl der beleuchteten Weihnachtsbäume wird reduziert. Alle weiteren Bäume können in Eigeninitiative der Ortsbeiräte ohne elektronischen Baumschmuck geschmückt werden. Besondere Akzente, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Fußgängerzone und Innenstadt sorgen, sollen unter anderem einzelne beleuchte Weihnachtsbäume und die Giebelbeleuchtung mit LED setzen. Alle Beleuchtungen werden zeitlich begrenzt, vom Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr. ps