Weniger Mitglieder bei der Jugendwehr

Bensheim. Kürzlich wurde die Jahreshauptversammlung des Vereins Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Mitte unter Einhaltung der 3-G-Regel für das Jahr 2020 nachgeholt. Um die Abstandsregeln zu wahren, wurde die Versammlung in der Fahrzeughalle abgehalten. Die Ortsvereinigung des Deutschen Roten Kreuzes aus Bensheim unterstützte die Versammlung, in dem sie nicht geimpfte Teilnehmer vor Ort testete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Jahresbericht fasste der Vorsitzende Hans Förg das Jahr 2020 zusammen. Die Pandemie habe den Verein vor noch nie da gewesene Probleme und organisatorische Herausforderungen gestellt. Die Jahreshauptversammlung konnte man im Januar 2020 noch durchführen – und dann kam Corona.

Die Sitzungen des Vorstandes konnten über das Jahr per Video durchgeführt werden, aber alle Jugendaktivitäten sowie die Treffen der Alters- und Ehrenabteilung fielen wie die anderen Vereinsaktivitäten Corona zum Opfer. Die Planung des für 2021 geplanten Oldtimerfestes und sonstige Aktivitäten der Oldtimergruppe mussten ebenso eingestellt werden. Förg bedankte sich im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern, die trotz der gravierenden Einschnitte im Vereinsleben der Wehr treu geblieben sind und hoffentlich weiterhin treu bleiben. Er hofft, bald in die stark vermisste Normalität zurückzukehren.

Die zeitweise Einstellung nicht nur des Vereins-, sondern auch des Übungsbetriebs für die Einsatzkräfte habe dazu geführt, dass der soziale Kontakt untereinander und noch viel mehr die gelernte Routine bei den Einsätzen fehlen. Eine 3G-Regel im Vereins- und Einsatzleben schafft mittlerweile etwas Abhilfe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus dem Jahresbericht des Jugendfeuerwehrwartes sticht die negative Entwicklung der Mitgliederzahlen hervor. Während nur zwei Mitglieder hinzugewonnen werden konnten, haben im Jahr 2020 zehn Jugendliche die Jugendfeuerwehr verlassen. Drei Jugendliche konnten in die Einsatzabteilung übernommen werden. Steffen Elgner, Jugendwart der Feuerwehr Bensheim-Mitte, betonte, dass die Mehrzahl der Jugendlichen, die gegangen sind, in andere Vereine wechselten, da in Bezug auf die Corona-Maßnahmen dort das Miteinander früher ermöglicht worden sei als bei der Feuerwehr.

Diese Regelung sollte kritisch hinterfragt werden, denn ohne Jugend keine Zukunft. Somit hofft auch der Jugendwart mit seinen Jugendbetreuern, dass der Übungsbetrieb bald wieder in Normalität abläuft und dass nicht noch mehr Mitglieder davonlaufen.

Bürgermeisterin Christine Klein begrüßte die Mitglieder und stellte durch ihre ehemalige Karriere bei der Kriminalpolizei einen besonderen Bezug zur Feuerwehr her. Sie sei immer von dem Fachwissen der ehrenamtlichen Feuerwehren sowie dem Zusammenhalt und dem Engagement während des Einsatzes fasziniert gewesen. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement für die Bürger der Stadt Bensheim, aber auch für die Bürger außerhalb Bensheims, wie beispielsweise bei Bränden oder Hilfeleistungen in anderen Gemeinden oder wie bei dem Katastropheneinsatz im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen. Sie fügte hinzu, dass für die Feuerwehren der Stadt Bensheim die Türen im Rathaus immer für Wünsche und Kritik offenstehen. Die Bürgermeisterin sieht auch Kritik als sehr fördernd an, denn nur durch Kritik könne man sich weiterentwickeln.

In Bezug auf den Bedarfs- und Entwicklungsplan für die städtischen Feuerwehren stellte sie fest, dass die Aufrechterhaltung des leistungsfähigen Brand- und Katastrophenschutzes in der Stadt damit sichergestellt sei. Sie bedankte sich für die ehrenamtliche Erarbeitung durch die Feuerwehren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem Jahresbericht des Rechners und der Kassenprüfer konnte der Vorstand entlastet werden. Abschließend bedankte sich Hans Förg im Namen des Vorstandes bei allen Anwesenden und verwies auf die bevorstehenden Termine.

Über die 245 Einsätze der Wehr im Jahr 2020 wird in der Jahreshauptversammlung der städtischen Einrichtung „Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Mitte“ berichtet, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Schon absehbar ist, dass im Jahr 2021 deutlich mehr Einsätze abzuarbeiten sein werden.

Bis Ende September mussten die ehrenamtlichen Helfer nämlich schon 246 Mal ausrücken, heißt es abschließend. red