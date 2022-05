Weniger Außenbeleuchtung bei Nacht?

Bensheim. Die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) engagiert sich nach eigenem Bekunden seit vielen Jahren im Bereich der Lichtverschmutzung. „Im Januar 2020 hatten wir zu diesem Thema zu einem Vortrag mit Sabine Frank eingeladen, Deutschlands erste Nachtschutzbeauftragten,“ erinnert Ulrike Vogt-Saggau.

Das Thema Lichtverschmutzung und dessen Beitrag zum Artensterben war bisher in der Öffentlichkeit, aber auch bei den für Errichtung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen Verantwortlichen noch wenig bekannt. „Mit unserer Veranstaltung, auf der viele Handlungsansätze und gute Beispiele im Bereich der öffentlichen und gewerblichen Beleuchtung vorgestellt wurden, wollten wir für das Thema sensibilisieren und damit einen Beitrag zum Artenschutz, Energieeinsparung, Anwohnerschutz und dem Erhalt des Landschaftsbildes leisten,“ erklärt die Stadtverordnete.

Die Aufklärungsarbeit gehe weiter. In Hessen hat sich nun das Netzwerk gegen Lichtverschmutzung gegründet. „Als Mitglied in diesem Netzwerk sehe ich meine Aufgabe in erster Linie, dieses Thema in die Politik zu bringen, Kontakte zu vermitteln und damit gewerbliche und private Bereiche für dieses Thema zu sensibilisieren, denn auch in Bensheim stehen diesbezüglich Projekte an, zum Beispiel Lauter-Licht. Ziel muss es sein, natur- und umweltverträgliche Lösungen zu finden.“

Die Vermeidung von Licht bei Nacht habe durch die gegenwärtige Energiekrise noch einen weiteren Aspekt erhalten. Ziel der BfB-Politik sei es Energie zu sparen – warum nicht bei der Außenbeleuchtung bei Nacht? Gibt es zu viele Lichtquellen bei Nacht in Bensheim? Eine Antwort auf diese Frage möchte man bei einer Nachtwanderung finden.

Hierfür lädt die Wählergemeinschaft zu einem Spaziergang durch Bensheim ein. Der Termin ist am 4. Oktober. Details werden zeitnah bekanntgegeben, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red